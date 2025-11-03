A sua internet está mais lenta? Podem estar a usar a sua rede Wi-Fi sem autorização e é assim que vai descobrir

Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação

É muito comum, em algumas casas, a internet ficar mais lenta. Por vezes o problema pode estar no router ou na operadora, mas por outras, pode mesmo ser alguém de fora a usar sem autorização. Felizmente, existem métodos para verificar quem está ligado ao Wi-Fi e manter o controlo da rede.

Uma das formas mais práticas é através das aplicações disponibilizadas pelas próprias operadoras. A Vodafone, por exemplo, tem a app Smart Router, que permite ver todos os dispositivos ligados à rede, bloquear equipamentos desconhecidos e até definir horários de acesso.

De acordo com o site El Cronista, outra opção é entrar diretamente no painel de administração do router. Basta digitar o endereço IP (como 192.168.1.1) no navegador, iniciar sessão com o utilizador e a palavra-passe (normalmente indicados no equipamento), e procurar a secção que mostra os dispositivos ligados. Assim, é possível identificar cada ligação pelo nome, endereço IP ou MAC e detetar se há algum aparelho estranho a consumir a sua internet.

Para além de verificar quem está a usar o Wi-Fi, há algumas medidas simples para manter a rede segura: mude a palavra-passe regularmente, utilize a proteção WPA2 ou WPA3, que é mais segura, desative a função WPS, que pode facilitar acessos indesejados, e ative o filtro por endereço MAC, permitindo apenas os dispositivos autorizados.

Se notar que a internet está mais lenta do que o habitual, ligações instáveis ou nomes desconhecidos na lista de dispositivos, pode ser sinal de intrusão. Nesses casos, mude de imediato a palavra-passe e volte a verificar.