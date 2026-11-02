«Deixou de cheirar a cão»: toma conta de vários cães num apartamento e recomenda purificador da Amazon

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Em declarações ao IOL, Ivo Coelho, pet-sitter que tem um Winix Zero-S em casa, garante que o aparelho fez a diferença: «Deixou de cheirar a cão aqui». E não é uma opinião de quem tem apenas um animal em casa: além do seu próprio cão, toma conta de vários outros ao longo do dia.

Mas há mais. Ivo Coelho conta que o purificador também reage rapidamente a alterações na qualidade do ar: «Se eu limpo com produtos químicos ou abro a janela, ele deteta logo que a qualidade do ar piorou». Na Amazon, o Winix Zero-S está à venda por 161,62 €, tem 4,4 estrelas em 326 avaliações e é Escolha da Amazon.

Mede o ar e ajusta a velocidade sozinho

No modo automático, o purificador deteta quando o ar está mais poluído e ajusta a potência por si, sem ser preciso fazer nada. Um utilizador na Amazon conta que, apenas dez minutos depois de o ligar, o ar já apresentava níveis muito baixos de poluição. Para confirmar, usou também um sensor independente e não se limitou aos dados apresentados pelo próprio aparelho.

Outra cliente destaca que o aparelho abranda automaticamente quando o ar está limpo. Já uma terceira aprecia o facto de ser discreto e de ter um indicador luminoso que avisa quando a qualidade do ar piora.

Silencioso para dormir

O modo noite é outro dos aspetos elogiados nas avaliações da Amazon. O aparelho continua a purificar o ar enquanto dorme, mas reduz o ruído para 26,5 dB e diminui a intensidade das luzes. Uma utilizadora destaca precisamente que é «silencioso para usar à noite». Além do modo automático, tem ainda cinco velocidades manuais, para quem prefere ajustar o funcionamento.

Três filtros para reduzir o pó, os pelos e o bolor

O Winix Zero-S tem três filtros que trabalham em conjunto para melhorar a qualidade do ar. O primeiro retém a sujidade maior, como o pó e os pelos dos animais, o segundo ajuda a reduzir os maus cheiros e o terceiro captura partículas mais pequenas, incluindo pólen e partículas libertadas pelo bolor. Segundo a marca, o aparelho é indicado para divisões até 100 m². Um comprador destaca também a capacidade de detetar «muito bem a acumulação de pó».

Se tem cães em casa, passa muito tempo com animais ou se preocupa com a qualidade do ar, o Winix Zero-S pode ser uma solução a considerar. Afinal, se até quem convive diariamente com vários cães nota a diferença nos cheiros, é um bom sinal. E, nos meses mais frios, em que passamos mais tempo em casa e há menos oportunidade para arejar as divisões, ter um aparelho destes pode fazer a diferença durante todo o ano.

Veja o desumidificador no vídeo:

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