O Natal está de regresso ao coração de Lisboa. A partir de 27 de novembro, o Wonderland Lisboa volta a transformar o Parque Eduardo VII num dos locais mais procurados da cidade durante a época festiva, numa edição que aposta na tradição, na família e nos momentos partilhados.

Sob o mote "As Raízes do Natal", o evento celebra este ano aquilo que permanece de geração em geração: os encontros à volta da família, as memórias construídas em conjunto e as tradições que atravessam o tempo.

Mais do que um simples mercado de Natal, o Wonderland Lisboa tem vindo a afirmar-se como um espaço de convívio onde crianças, pais e avós encontram atividades, animação e experiências pensadas para diferentes idades. E os números ajudam a explicar o fenómeno: só em 2025, o recinto recebeu mais de 1,2 milhões de visitantes, ultrapassando os sete milhões de visitas acumuladas desde a estreia, em 2016.

D'ZRT assinam o hino oficial desta edição

Uma das principais novidades deste ano é a ligação dos D'ZRT ao evento. A banda portuguesa vai dar voz ao hino oficial desta edição através de um tema exclusivo criado para o Wonderland Lisboa.

A aposta procura reforçar a ligação emocional do evento a várias gerações de portugueses, desde aqueles que cresceram ao som do grupo até às crianças que hoje visitam o recinto pela primeira vez.

Uma nova árvore de Natal inspirada nas raízes portuguesas

Outra das grandes novidades será a nova Árvore de Natal, apresentada como um símbolo de encontro entre património, cultura e tradição.

O recinto contará ainda com a participação dos artesãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que irão apresentar peças especialmente criadas para o evento, dando destaque ao artesanato e ao saber-fazer português.

Entre os melhores mercados de Natal da Europa

O crescimento do Wonderland Lisboa já ultrapassou as fronteiras nacionais. Na sua estreia no ranking Best Christmas Markets in Europe 2026, o evento conquistou um lugar entre os cinco melhores mercados de Natal da Europa.

Pelo segundo ano consecutivo, recebeu também a distinção de Best Sunny Christmas Market, um reconhecimento que distingue a experiência única de celebrar o Natal ao ar livre numa cidade conhecida pela luz natural e pelas temperaturas mais amenas quando comparadas com muitos destinos europeus.

O que pode fazer no Wonderland Lisboa?

Tal como nas edições anteriores, a entrada será gratuita e haverá várias atividades sem custos adicionais.

Os visitantes poderão passear pelo recinto iluminado, visitar a Casa do Pai Natal, experimentar a pista de gelo ecológica e assistir à programação musical ao vivo.

A oferta inclui ainda algumas das atrações mais procuradas do evento, como a roda gigante, as cadeiras voadoras e o tradicional mercado de Natal, onde não faltam propostas gastronómicas típicas da época e dezenas de bancas de artesanato.