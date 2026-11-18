Entre as principais novidades destaca-se uma nova Árvore de Natal, inspirada no património e na cultura portuguesa, e a participação de artesãos da Santa Casa da Misericórdia. A música também estará em destaque, com os D’ZRT a criarem um tema exclusivo que será o hino oficial do Wonderland Lisboa.

Depois de receber mais de 1,2 milhões de visitantes em 2025, o Wonderland Lisboa regressa com atrações como a Casa do Pai Natal, a Roda Gigante, a pista de gelo ecológica, as cadeiras voadoras e o tradicional Mercado de Natal, com gastronomia e artesanato.

Reconhecido internacionalmente como um dos cinco melhores mercados de Natal da Europa em 2026, o evento volta a contar com a TVI como parceira, uma ligação que se mantém desde a primeira edição.

Horários e entrada

A entrada no Wonderland Lisboa é gratuita, assim como várias das atividades disponíveis.

Wonderland Lisboa 2026: horários de funcionamento

De 27 de novembro a 11 de dezembro:

Segunda a quinta-feira: 16h00 às 22h00

Sexta-feira: 16h00 às 23h00

Sábado: 10h00 às 23h00

Domingo: 10h00 às 22h00

A partir de 14 de dezembro:

Segunda a quinta-feira: 15h00 às 22h00

Sexta-feira: 15h00 às 24h00

Sábado: 10h00 às 24h00

Domingo: 10h00 às 22h00

Horários especiais:

30 de novembro e 7 de dezembro: 10h00 às 23h00

1 e 8 de dezembro: 10h00 às 22h00

24 e 31 de dezembro: 10h00 às 16h00

25 de dezembro e 1 de janeiro: 16h00 às 22h00

Estão previstos horários especiais durante os feriados e nas celebrações de Natal e Ano Novo:

30 de novembro e 7 de dezembro: 10h00 às 23h00

1 e 8 de dezembro: 10h00 às 22h00

24 e 31 de dezembro: 10h00 às 16h00

25 de dezembro e 1 de janeiro: 16h00 às 22h00

O Wonderland Lisboa decorre de 27 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.