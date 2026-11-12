Worten alvo de ciberataque: dados pessoais de clientes e prestadores de serviços foram expostos e há um alerta para burlas

A Worten confirmou ter sido alvo de um ciberataque que permitiu o acesso não autorizado a dados pessoais de alguns clientes e prestadores de serviços. A empresa garante que não foram comprometidas palavras-passe, informações bancárias ou credenciais de acesso, mas deixa um aviso importante: os dados expostos podem ser utilizados em tentativas de burla.

O ataque informático foi confirmado pela retalhista do grupo Sonae à agência Lusa, esta quarta-feira, 11 de novembro. Em comunicado, a empresa classificou o incidente como «um ato criminoso de acesso não autorizado a alguns dados de clientes e prestadores de serviços».

Segundo a Worten, as equipas especializadas realizaram uma investigação e análise forense para perceber a dimensão do ataque. Apesar de o processo ainda estar em curso, a empresa assegura que não foi detetada qualquer alteração ou eliminação de informação, nem acesso a dados financeiros, de crédito ou credenciais de acesso.

A retalhista garante igualmente que o incidente não afetou o funcionamento normal dos seus sistemas informáticos.

Que dados dos clientes da Worten foram expostos?

Embora a empresa não tenha divulgado publicamente o número exato de pessoas afetadas, informações avançadas pelo Jornal de Negócios identificam algumas das categorias de dados pessoais que poderão ter sido acedidas.

Entre os elementos referidos estão números de identificação fiscal (NIF), contactos telefónicos e endereços de correio eletrónico. Em determinados casos, poderão também estar envolvidos identificadores de encomendas.

É importante distinguir esta informação dos dados bancários e das credenciais de acesso. A Worten assegura que os atacantes não conseguiram aceder a palavras-passe, números de cartões bancários ou outras informações financeiras.

A empresa sublinha ainda que nenhuma informação foi alterada ou apagada durante o incidente.

Vulnerabilidade já foi corrigida e autoridades estão a acompanhar o caso

Depois de identificar o acesso indevido, a Worten ativou os seus procedimentos internos de resposta a incidentes de segurança.

A empresa garante que a vulnerabilidade explorada pelos atacantes já foi corrigida e que foram reforçados os mecanismos de controlo de acessos aos sistemas, além da adoção de medidas adicionais de proteção.

O caso está também a ser acompanhado em articulação com três entidades: o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e a Polícia Judiciária (PJ).

A Worten adianta que já informou diretamente os clientes identificados como afetados e que está a prestar os esclarecimentos e o apoio necessários. O processo de comunicação aos prestadores de serviços abrangidos também está em curso.

Apesar destas medidas, a investigação ainda não está concluída, pelo que a dimensão total do incidente permanece por apurar.

Porque deve estar atento a possíveis burlas?

Mesmo quando não são comprometidas palavras-passe ou informações bancárias, a exposição de dados pessoais pode representar um risco para os consumidores.

Informações como o nome, o número de telefone, o endereço de email, o NIF ou referências a encomendas podem ser utilizadas para construir mensagens fraudulentas mais credíveis e personalizadas.

Por exemplo, um consumidor que tenha feito recentemente uma compra pode receber uma mensagem aparentemente enviada pela Worten, com referências a uma encomenda, a um problema na entrega ou à necessidade de confirmar determinados dados.

Este tipo de abordagem pode servir para levar a vítima a clicar em ligações falsas, fornecer informações bancárias ou revelar códigos de autenticação.

O risco está precisamente na capacidade de os burlões utilizarem informações verdadeiras para dar credibilidade a um contacto que, na realidade, é fraudulento.

O que deve fazer se for cliente da Worten?

Perante este incidente, há alguns cuidados que ajudam a reduzir o risco de ser vítima de uma tentativa de fraude:

Desconfie de mensagens inesperadas: tenha especial atenção a SMS, emails ou chamadas que mencionem encomendas, pagamentos ou problemas com entregas.

Não carregue em ligações suspeitas: se receber uma mensagem a pedir que atualize dados ou efetue um pagamento, não utilize os links disponibilizados.

Confirme a informação pelos canais oficiais: consulte diretamente o site ou a aplicação da Worten para verificar o estado das encomendas e a existência de eventuais notificações.

Nunca partilhe códigos de autenticação: não divulgue códigos recebidos por SMS, palavras-passe ou dados bancários em resposta a contactos não solicitados.

Esteja atento a contactos personalizados: o facto de uma mensagem incluir o seu NIF, número de telefone ou referência de uma encomenda não significa que seja legítima.

As recomendações estão alinhadas com as boas práticas de prevenção de phishing e outras formas de engenharia social divulgadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança.

O que se sabe até agora sobre o ataque à Worten?

A empresa garante ter corrigido a vulnerabilidade que permitiu o acesso não autorizado e reforçado os mecanismos de segurança. Confirma também que está a colaborar com as autoridades e que os clientes afetados estão a ser contactados diretamente.

No entanto, há questões que permanecem por esclarecer, nomeadamente o número exato de clientes e prestadores de serviços abrangidos e a dimensão total dos dados acedidos.

Para já, a principal mensagem da Worten é que não foram comprometidas palavras-passe nem informações financeiras. Ainda assim, o acesso indevido a dados pessoais justifica atenção redobrada, sobretudo perante mensagens ou chamadas inesperadas que possam tentar explorar a confiança dos consumidores.