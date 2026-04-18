Sem ideias para um almoço leve? Este wrap de carne e abacate fica pronto num instante
Fábio Belo
Há 2h e 32min
Uma solução nutritiva que prova como as refeições simples podem ser as mais saborosas
O petisco perfeito para uma refeição simples, leve e mesmo deliciosa!
Ingredientes:
2 wraps
250g de carne de aves picada
Sal q.b.
Azeite
1 cebola
2 fatias de queijo
140g de folhas de espinafres
1 abacate
Preparação:
Com a ajuda de um garfo, espalhe 125g de carne picada sobre cada wrap.
Numa frigideira antiaderente, deite um fio de azeite e junte metade da cebola cortada em rodelas. Coloque o wrap com a carne virada para baixo e deixe cozinhar.
Vire o wrap e recheie com uma fatia de queijo, espinafres e meio abacate cortado em fatias.
Dobre, deixe o queijo derreter… e está pronto a servir!
RELACIONADOS