Wrap recheado com carne, queijo derretido, espinafres e abacate
Sem ideias para um almoço leve? Este wrap de carne e abacate fica pronto num instante

Fábio Belo
Há 2h e 32min
Uma solução nutritiva que prova como as refeições simples podem ser as mais saborosas

O petisco perfeito para uma refeição simples, leve e mesmo deliciosa!

Ingredientes:

  • 2 wraps

  • 250g de carne de aves picada

  • Sal q.b.

  • Azeite

  • 1 cebola

  • 2 fatias de queijo

  • 140g de folhas de espinafres

  • 1 abacate

Preparação:

  1. Com a ajuda de um garfo, espalhe 125g de carne picada sobre cada wrap.

  2. Numa frigideira antiaderente, deite um fio de azeite e junte metade da cebola cortada em rodelas. Coloque o wrap com a carne virada para baixo e deixe cozinhar.

  3. Vire o wrap e recheie com uma fatia de queijo, espinafres e meio abacate cortado em fatias.

  4. Dobre, deixe o queijo derreter… e está pronto a servir!
