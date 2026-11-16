Depois de conquistar milhares de crianças com as suas músicas, Xana Toc Toc vive uma fase diferente, mais discreta e dedicada a outras paixões. A artista regressou às redes sociais com uma declaração emocionante à filha, Marta Peneda, que lhe deu continuidade ao projeto infantil.

Houve uma geração de crianças que cresceu a cantar as músicas de Xana Toc Toc. Entre melodias contagiantes, personagens coloridas e espetáculos que enchiam salas, a artista tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da música infantil em Portugal. Mas os anos passaram, o ritmo mudou e Alexandra Abreu, o nome por detrás da personagem, foi encontrando outras formas de viver a sua paixão pela arte.

Agora, voltou a dar que falar nas redes sociais por uma razão muito especial: o aniversário da filha, Marta Peneda. A atriz completou 29 anos e recebeu uma declaração de amor da mãe, que aproveitou a ocasião para partilhar fotografias especiais ao lado da família.

Nas imagens, Xana Toc Toc surge num registo mais íntimo, rodeada pelas pessoas que fazem parte da sua vida. A filha, os netos, o marido e o genro, Rodrigo Trindade, também ator, são alguns dos protagonistas dos registos partilhados.

Na legenda, a artista não poupou nas palavras para expressar o orgulho que sente por Marta, destacando não só a mulher que se tornou, mas também o papel de mãe e a ligação que as une.

"A nossa filha do coração @martapeneda faz hoje 29 anos! 🥹❤️", começou por escrever.

"Há 29 anos que esta menina enche a minha vida de amor, de luz e de cor. É com ela que aprendo, todos os dias, a ser um ser humano melhor", acrescentou.

A cantora confessou ainda sentir um "orgulho imenso" na mulher em que a filha se transformou, na mãe que é hoje e na relação que construíram ao longo dos anos.

"Todos os dias agradeço ao Universo o privilégio de ter a minha menina na minha vida", declarou, antes de terminar com uma mensagem particularmente emotiva: "Que a vida te devolva, multiplicada, toda a luz que espalhas pelo mundo. Amo-te para além do infinito!"

Marta não ficou indiferente à homenagem e respondeu também através das redes sociais: "Aiiii 🫣 Obrigada mamã 😭❤️ Amo-te muito!"

Uma geração cresceu com as suas músicas. O sucesso de Xana Toc Toc

A publicação acaba por recordar uma fase muito diferente da vida de Alexandra Abreu. Conhecida artisticamente como Xana Toc Toc, a cantora construiu um universo infantil que ultrapassou as fronteiras da música e chegou à televisão, aos livros e aos espetáculos ao vivo.

O projeto nasceu em 2010 e chegou ao público em 2011, conquistando rapidamente os mais novos. Canções, histórias e personagens fizeram parte da infância de milhares de crianças, num fenómeno que alcançou números expressivos.

De acordo com a Universal Music Portugal, Xana Toc Toc acumulou 12 discos de platina, mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e mais de 15 mil livros vendidos.

Durante cerca de uma década, a artista deu vida à personagem em concertos e espetáculos, tornando-se um nome incontornável no entretenimento infantil português.

Mas, em 2020, chegou o momento de abrandar. A artista decidiu terminar essa etapa, depois de anos de grande exigência física. Em 2021, numa entrevista a Daniel Oliveira, no programa "Alta Definição", da SIC, explicou que já não tinha condições de saúde para continuar a fazer os concertos.

Foi também nessa conversa que revelou ter enfrentado um cancro da mama, uma experiência particularmente difícil que marcou profundamente a sua vida.

A entrevista permitiu ao público conhecer uma mulher para lá da personagem colorida que tantas crianças adoravam. Xana falou sobre os desafios que enfrentou, a sua história pessoal e a importância de não esconder sempre as dificuldades.

A arte continua a fazer parte da sua vida, mas de outra forma

Apesar de ter deixado para trás os grandes espetáculos de Xana Toc Toc, Alexandra Abreu nunca abandonou o universo artístico.

No seu site oficial, apresenta-se como artista plástica, cantautora e atriz, revelando que já expôs trabalhos em galerias, centros de arte, feiras e museus em vários países, entre os quais Portugal, França, Espanha, África do Sul, Países Baixos, Inglaterra e Japão.

A pintura ocupa hoje um lugar importante no seu percurso. A própria descreve o atelier como um espaço de liberdade criativa, onde pode explorar emoções e contar histórias através das telas.

É uma dimensão menos conhecida para quem a associava sobretudo às músicas infantis, mas que mostra que a artista sempre teve uma ligação à criatividade muito para além da personagem que a tornou famosa.

Marta Peneda seguiu as pisadas da mãe e deu vida à Nina Toc Toc

Se Xana Toc Toc marcou uma geração, o seu legado não terminou com o afastamento dos espetáculos. Em 2022, foi a própria filha, Marta Peneda, quem assumiu o desafio de dar continuidade ao projeto, desta vez através da personagem Nina Toc Toc.

A atriz, que já tinha um percurso na representação, abraçou uma missão muito especial: manter vivo o universo que a mãe tinha criado.

O anúncio foi recebido com entusiasmo e a nova personagem ganhou vida através de músicas, histórias e espetáculos dirigidos aos mais pequenos. O disco de estreia, lançado em 2022, incluiu temas como "Ilha dos Sonhos" e "Jogo das Mãos".

Numa entrevista à NiT, em 2025, Marta recordou que a ideia de continuar o projeto surgiu em família. Afinal, tinha acompanhado o seu nascimento e crescimento de perto, pelo que não queria deixar terminar algo que considerava tão especial.

Para Xana, ver a filha dar continuidade ao seu trabalho representa também uma ligação entre duas gerações.

Mas Marta construiu entretanto a sua própria família. A atriz é casada com Rodrigo Trindade, também ator, e tornou-se mãe, uma realidade que a própria Xana faz questão de destacar na homenagem que lhe dedicou.

Uma nova fase, longe da personagem que conquistou Portugal

Hoje, a imagem que Xana Toc Toc partilha com os seguidores é diferente daquela que ficou na memória de tantas crianças. Em vez dos palcos, dos figurinos coloridos e das canções que marcaram uma geração, há espaço para a arte, os afetos e os momentos em família.

A recente declaração a Marta Peneda é um exemplo disso mesmo. Mais do que recordar o sucesso de um projeto que continua a fazer parte da memória coletiva, a publicação permite conhecer um lado mais pessoal da artista: o de uma mãe orgulhosa e de uma avó que acompanha o crescimento da família.

O percurso de Alexandra Abreu teve mudanças, desafios e recomeços. E, se para muitos continuará a ser a inesquecível Xana Toc Toc, para a família será sempre muito mais do que a personagem que conquistou os mais pequenos.