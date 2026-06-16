132 euros mais barato? Aproveite este telemóvel Xiaomi com 512 GB de armazenamento

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Este telemóvel é conhecido no mercado pela sua fluidez de ecrã e pela excelente gestão de energia, e as avaliações na Amazon confirmam que a marca cumpriu o prometido. Com uma nota sólida de 4,6 em 5 estrelas, quem já comprou o XIAOMI POCO X8 Pro elogia a rapidez do sistema e a capacidade de passar até dois dias longe da tomada. Aproveitando a campanha antecipada do Prime Day, a versão de 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento desceu para os 325,27 euros, tornando-se uma escolha muito sensata para quem procura alto rendimento sem gastar demasiado.

Porque é que este smartphone é a escolha de tantos utilizadores

Autonomia para dois dias: A bateria de 6500 mAh permite uma utilização intensa e prolongada, sem a preocupação de ter de carregar o equipamento a meio do dia.

A bateria de 6500 mAh permite uma utilização intensa e prolongada, sem a preocupação de ter de carregar o equipamento a meio do dia. Espaço e desempenho: A combinação de 512 GB de armazenamento com 8 GB de RAM garante espaço de sobra para fotografias e aplicações, mantendo o sistema rápido e fluido.

A combinação de 512 GB de armazenamento com 8 GB de RAM garante espaço de sobra para fotografias e aplicações, mantendo o sistema rápido e fluido. Ecrã fluido e brilhante: O painel AMOLED de 120 Hz proporciona transições muito suaves e excelente visibilidade, mesmo sob luz solar direta.

O painel AMOLED de 120 Hz proporciona transições muito suaves e excelente visibilidade, mesmo sob luz solar direta. Fotografias nítidas e estáveis: A câmara principal de 50 MP com sensor Sony inclui estabilização ótica de imagem (OIS), ajudando a evitar fotografias tremidas e a melhorar os resultados em ambientes com pouca luz.

A câmara principal de 50 MP com sensor Sony inclui estabilização ótica de imagem (OIS), ajudando a evitar fotografias tremidas e a melhorar os resultados em ambientes com pouca luz. Garantia alargada: Além da garantia habitual, este modelo inclui um ano adicional oferecido pelo fabricante, proporcionando maior tranquilidade na compra.

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O que diz quem já o tem em casa

Com mais de 930 avaliações na plataforma, os compradores deixam argumentos fortes a favor deste modelo. Entre os relatos, os utilizadores destacam que a resolução do ecrã "é incrivelmente boa" e que as cores se adaptam de forma muito agradável. Outro ponto elogiado é o desempenho da câmara fotográfica com inteligência artificial, que "em certas situações resulta muito bem", além do sistema de círculos LED à volta das lentes das câmaras traseiras, que permite associar cores diferentes (como verde para o WhatsApp ou vermelho para chamadas) para saber que notificação recebeu mesmo com o telemóvel virado para baixo. A nível de hardware puro, há quem garanta que a Xiaomi conseguiu entregar "tecnologia de gama alta num terminal de gama média".

Uma oportunidade difícil de ignorar

Com uma redução de 132 euros que coloca o preço final nos 325,27 euros, esta campanha do Prime Day antecipado posiciona o POCO X8 Pro como uma das compras mais inteligentes do momento para quem quer renovar o telemóvel. Trata-se de uma excelente oportunidade para garantir um smartphone potente, rápido e com armazenamento de sobra antes que o evento termine ou que o stock disponível esgote na Amazon.

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