Precisa de um telemóvel com boa câmara? Este Xiaomi custa 132€ e faz fotos incríveis

Atualmente, é raro encontrar um dispositivo que combine um preço extremamente acessível com tecnologia fotográfica de ponta. No entanto, o Xiaomi Redmi Note 14 está a quebrar essa regra na Amazon, custando apenas 132,14 €. Com uma câmara de 108 MP equipada com Inteligência Artificial, este modelo prova que captar imagens com detalhe profissional já não é um luxo exclusivo de quem gasta centenas de euros.

Fotografia de alta resolução ao alcance de todos

O grande diferencial deste aparelho é o seu sensor principal. Com 108 MP, o Redmi Note 14 permite-lhe registar momentos com uma nitidez que surpreende até os utilizadores mais exigentes.

Zoom sem perdas : Graças à alta resolução, pode aproximar a imagem (3x) sem que a fotografia perca qualidade ou fique "pixelizada".

: Graças à alta resolução, pode aproximar a imagem (3x) sem que a fotografia perca qualidade ou fique "pixelizada". Inteligência artificial: O sistema ajusta automaticamente o foco, a cor e a iluminação para que cada foto saia perfeita à primeira tentativa.

O sistema ajusta automaticamente o foco, a cor e a iluminação para que cada foto saia perfeita à primeira tentativa. Modo noturno avançado: O sensor de grandes dimensões captura mais luz, garantindo boas fotos mesmo em jantares ou passeios ao final do dia.

Um ecrã que faz justiça às suas fotos

De nada serve ter uma boa câmara se não conseguir apreciar as imagens com qualidade. Este Xiaomi inclui um ecrã AMOLED de 6,67 polegadas que faz as cores "saltarem" do visor com um realismo impressionante.

Visibilidade Total: Com um brilho muito elevado (1.800 nits), conseguirá ver as suas fotos com total clareza, mesmo na rua em dias de sol intenso.

Com um brilho muito elevado (1.800 nits), conseguirá ver as suas fotos com total clareza, mesmo na rua em dias de sol intenso. Conforto de Leitura: O visor foi desenhado com tecnologia de proteção ocular para não cansar a vista, sendo ideal para quem passa muito tempo a ler notícias ou a rever memórias.

O veredito de quem já o comprou

Com uma média de 4,4 estrelas e mais de mil avaliações, o feedback dos utilizadores reforça que este é um investimento seguro. Os compradores descrevem-no como um telemóvel de "qualidade preço imbatível" e destacam que, para uso diário e fotografia, o desempenho é surpreendente para o valor investido.

Resumo das características principais:

Câmara de 108 MP: Uma resolução altíssima que permite tirar fotos com grande detalhe e usar o zoom sem que a imagem fique "tremida" ou desfocada, graças à ajuda da Inteligência Artificial.

Uma resolução altíssima que permite tirar fotos com grande detalhe e usar o zoom sem que a imagem fique "tremida" ou desfocada, graças à ajuda da Inteligência Artificial. Ecrã de 120Hz com Proteção Ocular : A tecnologia de 120Hz faz com que o movimento das imagens seja muito mais fluido e suave para os olhos, enquanto a proteção especial evita a fadiga visual.

: A tecnologia de 120Hz faz com que o movimento das imagens seja muito mais fluido e suave para os olhos, enquanto a proteção especial evita a fadiga visual. Bateria de Longa Duração (5.500 mAh): Uma das maiores baterias do mercado, pensada para durar o dia inteiro. Inclui carregamento rápido de 33W para que não perca tempo à espera que o telemóvel carregue.

(5.500 mAh): Uma das maiores baterias do mercado, pensada para durar o dia inteiro. Inclui carregamento rápido de 33W para que não perca tempo à espera que o telemóvel carregue. Memória de 128 GB: Espaço generoso que permite guardar milhares de fotografias e centenas de vídeos sem ter de apagar nada para libertar espaço.

