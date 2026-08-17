O smartwatch mais vendido da Amazon é da Xiaomi e custa menos de 30€

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Este aspirador robot é ideal para quem tem animais de estimação e está a menos de 90€

A tecnologia que facilita o quotidiano não precisa de ser cara. Os smartwatches tornaram-se parte do dia a dia de muitas pessoas, ajudando nas tarefas mais simples às mais complexas: contam os passos, analisam a qualidade do sono, mostram as mensagens do telemóvel e até medem o ritmo cardíaco, tudo sem ser preciso tirar o telemóvel do bolso. Muita gente pensa que estas funcionalidades exigem um investimento elevado, mas o Xiaomi Redmi Watch 5 Active prova o contrário: tornou-se o modelo mais vendido da categoria na Amazon, com mais de 27 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, e custa atualmente 29,87€.

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Um ecrã amplo e uma autonomia que dura semanas

Este relógio inteligente da Xiaomi vem com um ecrã LCD de 2 polegadas, que permite ver com clareza as notificações, as horas e os dados de atividade física. Um dos pontos mais fortes é a autonomia: a bateria pode durar até 18 dias, dependendo do uso, o que significa muito menos tempo preso ao carregador em comparação com a maioria dos smartwatches do mercado.

Mais de 140 modos para acompanhar qualquer treino

Para quem pratica exercício físico regularmente, este Xiaomi mede a frequência cardíaca e conta com mais de 140 modos desportivos diferentes, o que permite acompanhar praticamente qualquer tipo de atividade, da corrida à natação. O GPS integrado torna-o ainda mais preciso para quem gosta de correr ou andar de bicicleta ao ar livre, sem depender do telemóvel para registar o percurso.

Chamadas, personalização e resistência à água

O relógio permite ainda atender chamadas diretamente através da ligação Bluetooth, o que se revela particularmente útil durante a prática de exercício ou quando as mãos estão ocupadas. O ecrã pode ser personalizado com dezenas de opções diferentes, o que ajuda a adaptar o visual do relógio ao estilo de cada pessoa. Sendo resistente à água, pode ainda ser usado durante treinos mais intensos ou na piscina, sem preocupações.

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