Este aspirador robot Xiaomi está entre os produtos mais vendidos há meses

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem é que tem tempo (ou paciência) para andar a aspirar a casa todos os dias? O Xiaomi Robot Vacuum S20 resolve isso por nós. Este robot faz tudo sozinho: limpa em zigzag inteligente, contorna obstáculos, e tem potência de sobra (5000 Pa) para aspirar pó, migalhas e pelos. A navegação é a laser e super precisa — sim, sabe onde está, onde já limpou e o que falta. Basta carregar num botão (ou usar a app) e ele trata do resto. “Deixa o chão impecável numa só passagem”, escreveu um utilizador. Há quem diga nas avaliações da Amazon que já nem se lembra da última vez que pegou num aspirador manual.

Mapeamento inteligente, limpeza precisa

Através da app Mi Home/Xiaomi Home, é possível acompanhar o percurso do aspirador, agendar limpezas e até personalizar zonas da casa para limpar ou evitar. O mapeamento é extremamente rigoroso e o aspirador reconhece obstáculos com facilidade. "A navegação laser é muito precisa", refere outro utilizador, enquanto um terceiro acrescenta: "O sistema de mapeamento é fantástico, muito melhor do que os modelos antigos."

Silencioso, compacto e fácil de usar

Com apenas 9,8 cm de altura e um design minimalista, adapta-se a todos os tipos de pisos e consegue limpar por baixo de móveis baixos sem dificuldades. É também muito silencioso, o que o torna ideal para casas com crianças ou quem faz teletrabalho. Com mais de três mil avaliações positivas e uma reputação de 92% de satisfação nos produtos da marca, este modelo da Xiaomi tem vindo a ganhar destaque em várias categorias — e, com o preço atual, é fácil perceber porquê.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.