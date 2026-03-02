Facebook Instagram
Esqueça os preços da Apple: esta smartband da Xiaomi custa 40€ e é linda

É resistente à água, regista o sono e custa uma fração do preço da concorrência
IOL
Há 3h e 19min

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter um relógio inteligente e elegante no pulso deixou de ser um luxo reservado a quem pode gastar centenas de euros. Com uma nota média de 4,6 estrelas e o selo de produto mais vendido na Amazon, a Xiaomi Smart Band 10 está a tornar-se o acessório favorito de quem valoriza o estilo e a saúde, mas não abdica de uma boa oportunidade.

O preço é, sem dúvida, o grande atrativo: está atualmente por 40,65€, um valor surpreendente para um dispositivo que não fica nada atrás das marcas mais caras. Além de ser uma peça de muito bom gosto, com um acabamento que transmite classe e sofisticação, esta smartband é uma ferramenta completa para o dia a dia.

O ecrã é um dos pontos altos, apresentando cores vivas e uma nitidez que permite ler tudo sem esforço, mesmo em dias de muito sol. Os utilizadores destacam a facilidade de uso, o que a torna a escolha ideal tanto para jovens como para pessoas que não estão habituadas a este tipo de tecnologia. "É muito intuitiva e o ecrã vê-se maravilhosamente bem", partilha um dos milhares de compradores satisfeitos.

As funcionalidades principais garantem que tem tudo o que precisa à distância de um toque:

  • Bateria para 3 semanas: Pode usá-la durante 21 dias seguidos sem ter de a carregar.

  • Resistência total: É à prova de água até 50 metros, sendo segura para o banho ou natação.

  • Saúde e sono: Monitoriza o batimento cardíaco, o stress e analisa a qualidade do seu descanso todas as noites.

  • Versatilidade: Conta com mais de 150 modos para registar as suas caminhadas ou treinos.

Disponível em várias cores, incluindo um tom rosa muito elegante, a Smart Band 10 adapta-se a qualquer ocasião, desde uma reunião de trabalho a uma ida ao ginásio. É a prova de que é possível ter um gadget de alta qualidade e com muito estilo por um preço justo.

Adquira aqui

smartband xiaomi

