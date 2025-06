Esta pulseira da Xiaomi vai deixar-nos em forma: custa só 20 euros e a mais vendida da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Pode parecer impossível, mas não é: esta pulseira inteligente de apenas 20 euros está a conquistar milhares de utilizadores e a manter-se firme no topo dos mais vendidos da Amazon. O segredo? É simples, mas tem funcionalidades úteis e é mesmo giro tendo em conta o preço tão acessível.

Chama-se Xiaomi Smart Band 9 Active e é uma daquelas pequenas surpresas tecnológicas que, por muito que tentemos ignorar, acabam por se tornar indispensáveis. Minimalista por fora, inteligente por dentro, este relógio de pulso ultrapassa largamente as expectativas para a sua faixa de preço.

Com um ecrã TFT de 1,47" e uma fluidez de 60 Hz, navegar entre as funcionalidades torna-se intuitivo e agradável. É fino, leve (apenas 9,99 mm de espessura) e discreto o suficiente para quem quer usá-lo o dia inteiro – seja no trabalho, a treinar ou a relaxar.

Mas o que realmente o destaca são os detalhes que importam. A bateria, por exemplo, pode durar até 18 dias com uma utilização normal. Isto significa quase três semanas sem se preocupar com carregadores — uma raridade neste tipo de dispositivos.

Para quem gosta de manter o corpo ativo, a pulseira oferece 50 modos desportivos, incluindo 10 treinos considerados profissionais. Caminhada, corrida, ciclismo, yoga, natação... e por falar nisso: sim, é resistente à água até 5 ATM, o que significa que o pode usar em qualquer treino aquático sem preocupações.

A nível de saúde, vem equipado com monitorização da frequência cardíaca e dos níveis de oxigénio no sangue (SpO₂) ao longo de todo o dia, funcionalidades que normalmente só encontramos em modelos bem mais caros.

E depois há os pormenores que mostram como a tecnologia pode ser também uma extensão do estilo: mais de 100 mostradores personalizáveis, alças em cores vivas e até opções de mostradores com fotos pessoais. Há ainda alças com efeito luminoso, ideais para quem gosta de correr à noite com mais visibilidade e segurança.

Talvez por isso este pequeno gigante da Xiaomi continue, mês após mês, no topo das preferências de quem procura uma pulseira de atividade simples, eficaz e com um design moderno.

