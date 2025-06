Pulseira inteligente da Xiaomi custa menos de 34€ e mede até o nível de stress

Este artigo pode conter links afiliados*

Funciona como um relógio, mas vai muito além das horas. Uma pulseira inteligente destina-se a quem quer acompanhar a saúde, o bem-estar e a atividade diária de forma contínua. Mede batimentos cardíacos, analisa o sono, regista os passos, identifica níveis de stress e acompanha a sua energia ao longo do dia.

Esta versão azul da Xiaomi está agora disponível por 33,53 € com 18% de desconto. Pelo que oferece, é uma oportunidade rara de ter mais tecnologia de acompanhamento pessoal por um preço acessível.

Como funciona o sensor que mede o seu bem-estar

No interior da pulseira, um sensor PPG de dois canais analisa continuamente o que se passa no seu corpo. Esta tecnologia de deteta variações no volume do sangue para medir com maior precisão a frequência cardíaca e os níveis de oxigénio no sangue. A nova versão apresenta até mais 10% de precisão face ao modelo anterior, tornando o acompanhamento de saúde mais fiável. Uma utilizadora descreve a experiência como "incrivelmente satisfatória. Funciona bem com o telemóvel, é de fácil utilização e tem diversas aplicações úteis".

Adquira a pulseira inteligente aqui

Uma pulseira que também analisa o seu descanso

A Xiaomi Smart Band 9 recolhe dados detalhados durante a noite. Analisa as fases do sono, regista interrupções, avalia o tempo total de descanso e pontua a sua qualidade com base em parâmetros reais. Esta função permite perceber como dorme e adaptar rotinas que podem melhorar o descanso. "Usei por alguns dias e parece-me compatível com o que sinto ao acordar", refere uma utilizadora, que destaca a interface clara da aplicação associada.

A pulseira que acompanha todos os seus passos

Seja uma caminhada ao final do dia, uma corrida ocasional ou treinos mais intensos, a pulseira adapta-se à atividade. Regista passos, calorias queimadas e padrões de movimento com recurso a sensores renovados para maior exatidão. A integração com o telemóvel permite rever e acompanhar métricas, estabelecendo metas personalizadas. Uma das avaliações refere: "A bateria dura mais do que esperava e é fácil de usar. As medições de exercício são bastante precisas".

Um dos grandes destaques desta pulseira está na autonomia. A bateria pode durar até 21 dias com uso normal, superando em 30% a geração anterior. Além disso, o carregamento rápido permite obter carga completa em cerca de uma hora, minimizando interrupções. Para quem vive com pressa ou se esquece facilmente de carregar os dispositivos, esta é uma vantagem real.

Resistente à água

A pulseira foi concebida para o acompanhar em qualquer contexto. Com resistência à água pode ser usada durante o banho ou mesmo em natação superficial. Esta classificação significa que aguenta pressões equivalentes a 50 metros de profundidade, oferecendo proteção contra salpicos, chuva e uso diário intenso sem necessidade de tirar. "É prática, bonita e robusta. Uso o tempo todo, até para nadar", diz um dos comentários mais recentes.

Tão elegante como útil

Mais do que funcional, a Xiaomi Smart Band 9 foi desenhada para se adaptar ao que já usa. A estrutura metálica está disponível em quatro cores, e as braceletes coloridas são facilmente substituíveis para combinar com o seu guarda-roupa e acessórios, Esta versão azul, com acabamento suave e moderno, destaca-se pela subtileza. “Bonita e de alta qualidade, surpreende. Não parece um gadget, parece um acessório”, lê-se numa das avaliações.

A Xiaomi Smart Band 9 soma mais de 600 avaliações, com uma média de 4,5 estrelas. Os elogios vão desde a facilidade de uso à qualidade dos sensores, passando pela duração da bateria e pela ligação com o telemóvel. Para muitos, é uma forma acessível de manter o bem-estar sob controlo com fiabilidade. “Muito boa relação qualidade-preço. Recomendo”, lê-se num dos comentários mais votados.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.