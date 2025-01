Um bestseller da Amazon por 38€: esta pulseira inteligente tem tudo o que precisa

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma boa pulseira inteligente pode fazer toda a diferença na nossa rotina diária, seja para monitorizar a saúde ou para nos manter mais ativos. Já imaginou ter um dispositivo que lhe diz quantos passos deu durante o dia de trabalho, como dormiu durante a noite e ainda o alerta quando está há demasiado tempo sentado?

Foi à procura destas funcionalidades que encontrámos a Xiaomi Smart Band 9, um dos dispositivos mais vendidos da Amazon, com mais de 4 mil compras só no último mês. E não é difícil perceber porquê: além de ter praticamente tudo o que se pode pedir a uma pulseira inteligente, é tão leve que os utilizadores garantem que se esquecem que a têm no pulso.

Monitorização completa num design elegante

Com um ecrã brilhante e fácil de ler mesmo com luz solar, esta pulseira monitoriza continuamente o ritmo cardíaco, o oxigénio no sangue e até os níveis de stress. "Superou as minhas expectativas. As funções são impressionantes, desde a monitorização de atividade física até ao sono", partilha um utilizador satisfeito.

Design resistente à água e vários modos de treino O design minimalista esconde uma ferramenta surpreendentemente completa. "Preciso de registar os meus passos diários para não cair no sedentarismo devido ao trabalho de escritório", explica uma utilizadora. A resistência à água é outro ponto forte - "Uso-a para tomar banho sem problemas, é mesmo à prova de água", confirma outro utilizador.

Bateria que não desilude

Um dos aspetos mais elogiados é a autonomia. "Uso-a há 3 dias com todas as funcionalidades ativas e apenas gastou 20% da bateria", refere um comprador. Com uma utilização normal, a bateria pode durar até duas semanas, tornando-a numa companheira verdadeiramente prática no dia a dia.

Com uma estrutura em alumínio, várias braceletes coloridas disponíveis e um preço de apenas 38,82€, não é difícil perceber porque é que esta pulseira inteligente se tornou num dos produtos mais vendidos da Amazon. Os mais de 4 mil compradores só no último mês confirmam: para quem procura uma forma simples de monitorizar a saúde e atividade física, este pode ser o investimento perfeito.

