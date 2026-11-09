Quer trocar de televisão sem gastar muito? Esta smart TV da Xiaomi desceu de 232 para 131 euros

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Se anda há algum tempo a pensar trocar de televisão e a adiar a compra por causa do preço, esta pode ser a altura certa. A smart TV de 32 polegadas da Xiaomi, que tem 4,3 estrelas em 55 avaliações na Amazon, custa agora 131 euros, quando o preço original é de 232,79 euros. Um utilizador garante que “não há nada melhor no mercado” em relação qualidade-preço e elogia o design fino e o bom som, enquanto outro destaca o acesso rápido às plataformas de streaming e a boa qualidade de imagem.

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Boa imagem e bom som para o quarto ou a cozinha

O ecrã usa a tecnologia QLED, que recorre a uns pontos minúsculos para dar cores mais vivas e pretos mais profundos do que numa televisão tradicional. O som conta com Dolby Audio, um sistema que torna os diálogos mais nítidos e o som mais envolvente, seja num filme ou numa série. Com 32 polegadas, é um tamanho pensado para espaços mais pequenos, e uma compradora conta que, instalada num quarto de 11 metros quadrados, chega “amplamente” e tem “muito boa qualidade”. Outro utilizador considera-a “perfeita para um quarto”, com boa qualidade de imagem e de som, e há ainda quem diga que “funciona muito bem”.

Streaming e Alexa sem aparelhos extra

Esta televisão vem com Fire TV, o sistema da Amazon que permite ver Netflix, Prime Video, Disney+ e outras aplicações diretamente no ecrã, sem precisar de nenhuma box ou aparelho adicional. Basta ligá-la à internet. Um utilizador resume-a como “simples de instalar e de utilizar”, com bastantes aplicações disponíveis. O comando tem um botão da Alexa, o que permite procurar filmes e séries por voz, ajustar o volume, mudar de canal ou controlar outros dispositivos inteligentes da casa. Quem tem um iPhone, um iPad ou um Mac também consegue passar fotografias e vídeos para o ecrã sem cabos, graças ao AirPlay.

Uma promoção por tempo limitado

A promoção é por tempo limitado e, segundo a página da Amazon, mais de 2 mil pessoas compraram esta televisão no último mês. O equipamento é vendido e enviado pela própria Amazon e tem garantia legal, o que dá mais tranquilidade a quem hesita em comprar uma televisão online. Com 32 polegadas, Fire TV, Alexa e AirPlay por 131 euros, é uma boa hipótese para quem quer ter streaming no quarto ou na cozinha sem gastar muito.

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