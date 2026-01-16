Esqueça os smartwatches caros: esta pulseira Xiaomi faz tudo e está a 40 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Se procura uma pulseira inteligente que combine tecnologia, design e funcionalidade, a Xiaomi Smart Band 10 é uma escolha que tem conquistado milhares de pessoas. Só no mês passado foram vendidas várias unidades, o que a coloca entre os gadgets de bem-estar mais populares do momento. Com um preço atual de 40 € (antes custava 50 €), é uma oportunidade interessante para quem quer um dispositivo completo sem gastar demasiado.

A Smart Band 10 tem um ecrã grande e brilhante que se vê perfeitamente, mesmo com sol direto. O design é elegante e moderno, com bordas finas que aproveitam bem o espaço disponível. Está disponível numa versão especial em cerâmica, que lhe dá um aspeto mais sofisticado e diferente. O melhor de tudo? A bateria dura até 21 dias seguidos e carrega completamente em cerca de uma hora, o que significa que não vai passar o tempo todo à procura de um carregador.

Este modelo da Xiaomi 10 tem mais de 150 modos de treino diferentes, vigia a sua saúde e o seu sono, aguenta mergulhos na piscina e ainda traz bússola incorporada. É ideal para acompanhar caminhadas, natação ou simplesmente para ter um registo completo de como está a cuidar de si. A informação que recolhe é fiável e ajuda a perceber melhor os seus hábitos de sono e atividade física, tornando-se numa companheira útil para quem quer estar mais atento ao seu bem-estar no dia a dia.

As opiniões de quem já comprou reforçam o sucesso deste modelo. Um utilizador comentou: “Troquei o meu Apple Watch, que usei durante sete anos, pela Xiaomi Smart Band. A bateria dura imenso e o ecrã é excelente. Estou muito contente com a compra.” Outra avaliação sublinha: “O ecrã vê-se muito bem, é leve e tem muitas funções para desporto e saúde, cumprindo perfeitamente no dia a dia.” E há ainda quem diga: “As últimas gerações foram apenas de refinamento, mas esta é absolutamente redonda. Estou encantado.” Com milhares de avaliações e uma classificação de 4,6 estrelas, fica claro que este é um dispositivo que agrada e impressiona quem o usa.

