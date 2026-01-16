Facebook Instagram
Descobertas

Esqueça os smartwatches caros: esta pulseira Xiaomi faz tudo e está a 40 euros

Milhares foram vendidas no último mês. E é fácil perceber porquê.

IOL
Há 2h e 17min

Este artigo pode conter links afiliados*

Smartwatch
Smartwatch

Fotografia: Freepik

Janelas sem marcas? Este gadget da Cecotec pulveriza, limpa e aspira. E cabe num armário

Se procura uma pulseira inteligente que combine tecnologia, design e funcionalidade, a Xiaomi Smart Band 10 é uma escolha que tem conquistado milhares de pessoas. Só no mês passado foram vendidas várias unidades, o que a coloca entre os gadgets de bem-estar mais populares do momento. Com um preço atual de 40 € (antes custava 50 €), é uma oportunidade interessante para quem quer um dispositivo completo sem gastar demasiado.

A Smart Band 10 tem um ecrã grande e brilhante que se vê perfeitamente, mesmo com sol direto. O design é elegante e moderno, com bordas finas que aproveitam bem o espaço disponível. Está disponível numa versão especial em cerâmica, que lhe dá um aspeto mais sofisticado e diferente. O melhor de tudo? A bateria dura até 21 dias seguidos e carrega completamente em cerca de uma hora, o que significa que não vai passar o tempo todo à procura de um carregador.

Adquira aqui

SMARTWATCH

Este modelo da Xiaomi 10 tem mais de 150 modos de treino diferentes, vigia a sua saúde e o seu sono, aguenta mergulhos na piscina e ainda traz bússola incorporada. É ideal para acompanhar caminhadas, natação ou simplesmente para ter um registo completo de como está a cuidar de si. A informação que recolhe é fiável e ajuda a perceber melhor os seus hábitos de sono e atividade física, tornando-se numa companheira útil para quem quer estar mais atento ao seu bem-estar no dia a dia.

As opiniões de quem já comprou reforçam o sucesso deste modelo. Um utilizador comentou: “Troquei o meu Apple Watch, que usei durante sete anos, pela Xiaomi Smart Band. A bateria dura imenso e o ecrã é excelente. Estou muito contente com a compra.” Outra avaliação sublinha: “O ecrã vê-se muito bem, é leve e tem muitas funções para desporto e saúde, cumprindo perfeitamente no dia a dia.” E há ainda quem diga: “As últimas gerações foram apenas de refinamento, mas esta é absolutamente redonda. Estou encantado.” Com milhares de avaliações e uma classificação de 4,6 estrelas, fica claro que este é um dispositivo que agrada e impressiona quem o usa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Janelas sem marcas? Este gadget da Cecotec pulveriza, limpa e aspira. E cabe num armário
"Assentam fenomenalmente". Por que razão estas calças de ganga se tornaram as mais vendidas da Amazon?
De 379 para 99 euros! Este aspirador robot aspira e lava o chão
Este desumidificador com milhares de elogios está a preço reduzido para o frio que aí vem
Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon
Já a pensar nas viagens do próximo ano? Esta mochila aprovada pela Ryanair custa apenas 19€ e é best-seller
Temporizador de 48h e três modos de intensidade: este desumidificador é perfeito para casas portuguesas
Este purificador de ar elimina alergénios, pó e odores em minutos
Mais Vistos
00:01:50
Renata Reis reaparece de lágrimas nos olhos: "Não sei por onde começar"
selfie
00:00:54
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é a nova Céline Dion?
selfie
00:02:33
V+ Fama
Família real espanhola de luto: «Foi com profunda tristeza e pesar que o Palácio da Zarzuela comunicou a notícia»
tvi
00:03:58
1ª Companhia
Tenso! Rodrigo Castelhano lança ameaça a Filipe Delgado: «Estou-te já a avisar»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Meteorologia
Temos más notícias... neve e temperaturas negativas para os próximos dias
versa
Flavio Furtado
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
Habitação
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Europeu Andebol
Com carimbo de Kiko e Martim: Portugal entra a ganhar no Europeu de andebol
maisfutebol
Jéssica Vieira
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido
Liliana
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»