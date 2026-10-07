Só restam algumas horas: preço desta TV da Xiaomi cai a pique na Festa de Ofertas Prime da Amazon

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Se estava a pensar trocar de televisor, esta pode ser uma daquelas oportunidades que vale a pena aproveitar antes que desapareça. A Xiaomi TV Pro 43" 2026 está em destaque durante a Festa de Ofertas Prime, com uma descida de preço que torna este modelo particularmente interessante para quem procura uma televisão completa sem subir demasiado o orçamento.

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O painel de 43 polegadas conta com resolução 4K UHD e tecnologia QLED, que recorre a Quantum Dot para reproduzir mais de mil milhões de cores. O resultado prometido pela Xiaomi é uma imagem com cores mais vibrantes, maior contraste e detalhe.

A televisão suporta ainda HDR10+, uma tecnologia que ajusta dinamicamente o brilho e o contraste de cada cena. É uma característica particularmente interessante para quem passa muitas horas a ver filmes e séries e quer tirar partido dos conteúdos compatíveis com HDR.

Mas há outro argumento forte neste modelo: a televisão funciona com Fire TV, permitindo aceder diretamente a aplicações e serviços de streaming como Netflix, Prime Video e Disney+, através de uma interface pensada para concentrar o entretenimento num só lugar.

Também não falta Alexa integrada. Através do comando, é possível utilizar a voz para procurar conteúdos, alterar o volume ou mudar de canal, além de controlar outros dispositivos inteligentes compatíveis.

Para quem utiliza equipamentos Apple, a Xiaomi TV Pro inclui ainda Apple AirPlay, permitindo enviar conteúdos a partir de um iPhone, iPad ou Mac ou simplesmente duplicar o ecrã na televisão.

É, por isso, uma televisão que tenta juntar num único equipamento aquilo que atualmente procuramos num televisor: boa resolução, cores mais ricas, acesso às principais plataformas de streaming e funcionalidades inteligentes.

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