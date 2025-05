Este aspirador robot está entre os produtos mais vendidos da Amazon há meses. E razões não faltam

Este artigo pode conter links afiliados*

Discreto, mas eficaz, o Xiaomi Robot Vacuum S20 é uma ajuda real para manter a casa limpa sem esforço diário. A sua potência de 5000 Pa surpreende pela capacidade de aspiração, mesmo em zonas com tapetes ou nos cantos mais difíceis. Junta-se a isto um sistema de limpeza em zigzag inteligente e uma escova central desenhada para evitar encravamentos. Os resultados são consistentes e notam-se desde a primeira utilização.

“Consegue chegar a todos os cantos e limpa perfeitamente”, refere um dos utilizadores.

Mapeia, aprende e limpa sozinho



O sistema de navegação laser LDS com visão a 360° permite ao aspirador criar um mapa detalhado da casa e ajustar a rota de forma autónoma, evitando obstáculos e repetição de áreas. A app Mi Home — compatível com Android e iOS — permite dividir a casa por zonas, agendar horários ou programar limpezas específicas com facilidade. Tudo isto sem sair do sofá (ou mesmo fora de casa).

“O mapa é espetacular e permitiu-me dividir a casa por divisões”, destaca uma avaliação.

Adquira aqui o aspirador robot Xiaomi

Limpeza eficaz mesmo em casas com animais

Quem tem cães ou gatos sabe o desafio constante que é manter o chão livre de pelos. A boa notícia: este robot não só aspira com precisão, como também passa a mopa, deixando os pavimentos limpos e com outro aspeto. É silencioso, discreto e pode ser programado para trabalhar em horários estratégicos, adaptando-se a qualquer rotina. Além disso, a sua compatibilidade com Alexa e Google Assistant facilita o controlo por voz.

“Tenho dois gatos e consigo programar o robot para passar nas zonas principais diariamente”, partilha outro utilizador.



Por cerca de 135€, o Xiaomi Robot Vacuum junta potência, autonomia e tecnologia de forma acessível. A navegação inteligente, o sistema de limpeza dupla e a facilidade de programação colocam-no como uma das opções mais equilibradas na Amazon — e as avaliações falam por si.

