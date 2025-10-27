O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Há gadgets que custam o preço de um jantar fora e fazem mais por nós do que imaginamos. A Xiaomi Smart Band 9 Active é um desses casos: por 20,32€ (com desconto de 20%), este é o produto mais vendido na categoria de desporto na Amazon — e não é por acaso.

Com um ecrã TFT de 1,47 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz (algo raro nesta gama de preço), a interação é fluida e a leitura de dados instantânea, mesmo sob luz solar direta. O corpo ultrafino de apenas 9,99 mm faz com que se esqueça que o traz no pulso. E a autonomia? Até 18 dias com uma única carga — o suficiente para atravessar duas semanas inteiras sem pensar em cabos.

A pulseira monitoriza frequência cardíaca e níveis de oxigénio no sangue (SpO2) durante todo o dia, oferece 50 modos desportivos (incluindo 10 profissionais) e resiste a água até 5 ATM, o que significa que pode ser usada no duche, na piscina ou debaixo de chuva sem preocupações. À noite, as correias luminosas aumentam a visibilidade e segurança durante corridas ou passeios — um detalhe inteligente para quem treina ao final do dia.

Personalizar é simples: mais de 100 mostradores disponíveis ou a possibilidade de usar uma fotografia própria. Disponível em cinco cores (preto, branco, verde-limão, lavanda e rosa), adapta-se a qualquer estilo. A app Mi Fitness sincroniza tudo e organiza dados de forma clara, sem complicações.

Para quem quer começar a acompanhar a atividade física sem investir numa smartband premium, esta Xiaomi é a resposta óbvia. Funciona, dura, custa pouco — e pode ser o empurrão que faltava para tornar o exercício parte da rotina.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.