Fones preferidos dos influencers estão a 14 euros na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de duas mil unidades vendidas no último mês e uma avaliação média de 4.7 estrelas, os auriculares YHFvesv tornaram-se num fenómeno inesperado na Amazon. Incluídos na secção 'Os favoritos dos influencers', este modelo sem fios de 14,22€ conquistou utilizadores pela qualidade do som, autonomia e um conjunto de características que, habitualmente, só encontramos em modelos bastante mais caros.

Som cristalino e controlo simples

Estes fones sem fios destacam-se pela qualidade do som, com graves profundos e agudos nítidos que impressionam quem os experimenta. O painel lateral responde ao toque, permitindo controlar a música e atender chamadas sem tirar o telemóvel do bolso. "A qualidade de som é surpreendente, com um equilíbrio perfeito entre graves potentes e agudos claros, oferecendo uma experiência imersiva", partilha um dos compradores.

Bateria de longa duração

Uma das características mais elogiadas destes fones é a duração da bateria. Com uma única carga, os fones funcionam durante 8 horas seguidas, chegando às 46 horas com o estojo de carregamento. "A bateria é outro ponto forte - posso usar durante dois dias inteiros sem me preocupar em carregar!", conta um utilizador satisfeito.

Conforto e proteção contra água

O formato dos fones adapta-se naturalmente ao ouvido, garantindo conforto mesmo depois de várias horas de utilização. São também resistentes à água e ao suor, o que os torna ideais para utilizar durante o exercício físico. "São bastante cómodos, perfeitos para ouvir música enquanto faço desporto ou vou buscar as crianças", refere uma das avaliações.

Adquira os fones aqui

Ligação sem falhas

Os auriculares conectam-se rapidamente ao telemóvel e mantêm uma ligação estável mesmo a 15 metros de distância. "A conexão é super rápida e estável, sem cortes nem interferências. Posso andar pela casa ou escritório sem perder qualidade", explica um comprador. Outro utilizador acrescenta: "O emparelhamento é automático - mal tiro os fones da caixa, ligam-se logo ao telemóvel. São muito práticos de usar."

Vale a pena comprar?

A resposta parece clara nas mais de 1500 avaliações positivas. São fones práticos e de boa qualidade a um preço acessível, ideais para quem passa muito tempo ao telefone ou gosta de ouvir música, podcasts e audiolivros durante o dia. "Uma das melhores compras que fiz este ano. Têm um bom som, são muito práticos e cómodos para fazer desporto", partilha um utilizador. Outro acrescenta: "São muito melhores do que esperava por este preço. Fazem tudo o que preciso e até substituíram os meus antigos que custaram três vezes mais."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.