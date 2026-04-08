TVI Pass está a dar convites para o Yumala, um dos eventos musicais mais aguardados do ano

Quer viver uma das festas mais faladas de Lisboa… sem pagar? O TVI Pass tem convites duplos para oferecer para a 4.ª edição do Yumala, que acontece já no dia 18 de abril, às 16h00, no Pavilhão Carlos Lopes.

Atenção: o passatempo já está a decorrer e termina a 15 de abril às 23h59. Os vencedores vão garantir acesso total ao evento, incluindo o Day Experience e o Night Experience. Só precisam de participar na app para se habilitar.

À frente deste universo está Danni Gato, um dos DJs e produtores mais relevantes da música eletrónica em Portugal.

Com atuações em alguns dos maiores clubes e festivais, dentro e fora do país, é conhecido por algo raro: criar uma verdadeira ligação com o público e transformar pistas em experiências memoráveis.

Mais do que artista, é também o curador do Yumala, um projeto que se tornou referência no circuito eletrónico nacional.

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