Esta superfruta adorada no Japão prolonga a vida e promove o bom humor

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Uma dieta equilibrada inclui sempre umas quantas peças de fruta todos os dias. A maçã já tem fama de ser uma das melhores opções, mas há outras que parecem fazer milagres pelo organismo. Na Ásia, há uma fruta muito popular que tem vários benefícios para a saúde. a Portugal começa a surgir cada vez mais nos menus de vários restaurantes.

A fruta em questão é o limão yuzu, um cruzamento entre a tangerina e uma outra fruta cítrica pouco conhecida, com um sabor semelhante ao de uma toranja. Ainda assim, não costuma ser comida puro – um pouco como acontece com o limão. Normalmente é usado para molhos, temperar certos alimentos ou em sobremesas.

De acordo com o site espanhol HuffPost, o yuzu não é apenas delicioso como também muito saudável, tendo inúmeros benefícios para a saúde.

Por ser rico em vitaminas e fibras, o yuzu é um aliado do organismo, ajudando a combater constipações, apoia a circulação sanguínea e melhora a aparência da pele.

Mais do que isso, as vitaminas todas que tem – que vão da A, à B6 e B5 – fazem com que apoiem o nosso sistema imunológico.

O cheiro do limão yuzu é também muito característico, sendo possível encontrar vários perfumes com a essência do fruto. O seu aroma pode também ter um papel na saúde mental das pessoas, havendo um estudo que indica que yuzu pode melhorar o humor e diminuir os níveis de stress, cita o HuffPost.