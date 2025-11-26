Finalmente abriu um outlet da Zara Home no Norte do país com peças de antigas coleções a preços reduzidos

No vídeo partilhado no seu perfil de Instagram, Ana Ribeiro Neves, influenciadora com mais de 75 mil seguidores, apresenta uma seleção de artigos da Zara Home Outlet no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, com destaque para os preços que despertaram curiosidade. Ana mostrou individuais de mesa a 5,50€, almofadas decorativas a 20,99€ e várias propostas para a época festiva, incluindo toalhas e decorações de Natal. Entre os itens apresentados estava o doseador para sabonete, atualmente a 13,99€ depois de ter custado 19,99€. A visita revelou ainda luzes decorativas, mantas natalícias a 20,99€ — antes a 29€ — e até roupa e brinquedos para bebé.

A Zara Home é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela seleção cuidada de peças para diferentes zonas da casa. No segmento dedicado à mesa, surgem pratos, taças e conjuntos de talheres, alguns deles com reduções assinaláveis, como o conjunto de colheres que passou de 15,99€ para 10,99€. A variedade inclui copos e peças de louça mais elaboradas, demonstrando a aposta da marca em artigos que combinam funcionalidade e design.

A Zara Home conta com milhares de fãs por todo o país, e a abertura desta loja no outlet veio reforçar o acesso a peças com a estética e qualidade que a marca promete. Depois de ver o vídeo partilhado por Ana Ribeiro Neves, ficámos com várias ideias para prendas de Natal — desde os têxteis mais acolhedores às pequenas peças decorativas que fazem a diferença em qualquer divisão. Para quem procura renovar a casa ou simplesmente surpreender alguém, esta nova localização da Zara Home merece uma visita.

Veja o vídeo aqui: