Facebook Instagram
Dicas

Finalmente abriu um outlet da Zara Home no Norte do país com peças de antigas coleções a preços reduzidos

Influencer mostra as novidades que da loja recém-aberta e os seguidores não ficaram indiferentes.
IOL
Há 2h e 32min
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes

No vídeo partilhado no seu perfil de Instagram, Ana Ribeiro Neves, influenciadora com mais de 75 mil seguidores, apresenta uma seleção de artigos da Zara Home Outlet no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, com destaque para os preços que despertaram curiosidade. Ana mostrou individuais de mesa a 5,50€, almofadas decorativas a 20,99€ e várias propostas para a época festiva, incluindo toalhas e decorações de Natal. Entre os itens apresentados estava o doseador para sabonete, atualmente a 13,99€ depois de ter custado 19,99€. A visita revelou ainda luzes decorativas, mantas natalícias a 20,99€ — antes a 29€ — e até roupa e brinquedos para bebé.

A Zara Home é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pela seleção cuidada de peças para diferentes zonas da casa. No segmento dedicado à mesa, surgem pratos, taças e conjuntos de talheres, alguns deles com reduções assinaláveis, como o conjunto de colheres que passou de 15,99€ para 10,99€. A variedade inclui copos e peças de louça mais elaboradas, demonstrando a aposta da marca em artigos que combinam funcionalidade e design.

A Zara Home conta com milhares de fãs por todo o país, e a abertura desta loja no outlet veio reforçar o acesso a peças com a estética e qualidade que a marca promete. Depois de ver o vídeo partilhado por Ana Ribeiro Neves, ficámos com várias ideias para prendas de Natal — desde os têxteis mais acolhedores às pequenas peças decorativas que fazem a diferença em qualquer divisão. Para quem procura renovar a casa ou simplesmente surpreender alguém, esta nova localização da Zara Home merece uma visita.

Veja o vídeo aqui:

RELACIONADOS
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon
Mais Vistos
00:01:44
Dois às 10
Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»
tvi
00:01:30
Secret Story
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
tvi
00:04:27
Dois às 10
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
tvi
00:02:22
Secret Story
Palavra usada por Liliana contra colega gera polémica na casa
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Mais Lidas
Soraia sousa
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Dois às 10
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
tvi
Cristina Ferreira
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País
Natal
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
Piscinas interiores
Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
tvi