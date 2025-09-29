Não é um casaco nem um top. É tudo junto e é a peça da Zara mais viral do momento

Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono

Um casaco simples, confortável e elegante está a conquistar as redes sociais. A Zara lançou uma peça perfeita para os dias de outono: nem muito quente, nem demasiado leve, ideal para as temperaturas da estação.

Trata-se de um casaco-top de malha combinado com renda, que tem sido amplamente partilhado por várias influencers no TikTok.

O casaco tem um preço acessível de 17,95 euros e está disponível em três cores: cinzento, branco e preto, tornando-se uma opção versátil para diferentes estilos e ocasiões. Pode aderir aqui.