Facebook Instagram
Dicas

Não é um casaco nem um top. É tudo junto e é a peça da Zara mais viral do momento

Este é o casaco da Zara que vai querer aderir neste outono. E está a ser um sucesso nas redes sociais
IOL
Hoje às 12:27
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono

Um casaco simples, confortável e elegante está a conquistar as redes sociais. A Zara lançou uma peça perfeita para os dias de outono: nem muito quente, nem demasiado leve, ideal para as temperaturas da estação.

Trata-se de um casaco-top de malha combinado com renda, que tem sido amplamente partilhado por várias influencers no TikTok.

O casaco tem um preço acessível de 17,95 euros e está disponível em três cores: cinzento, branco e preto, tornando-se uma opção versátil para diferentes estilos e ocasiões. Pode aderir aqui.

 

RELACIONADOS
Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono
Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono
Cristina Ferreira muda de visual e dita tendências para o outono
Estas são as cores de verniz que mais vão ser usadas no outono
Jornalistas estrangeiros esquecem Porto e Lisboa e dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral
Mais Vistos
00:02:36
Secret Story
Bruna fica em pânico e em lágrimas com provocações de Liliana
tvi
00:04:06
Secret Story
Pedro Jorge não resiste e defende a mulher Marisa dos 'ataques' de Joana
tvi
00:03:29
Secret Story
Liliana 'lança farpa' a concorrente: «Há pessoas que não têm arcaboiço para estar aqui a aguentar isto»
tvi
00:02:56
Secret Story
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana
tvi
Destaques IOL
Portugal
Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal
Fábio Belo
OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Receita
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Mais Lidas
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Miss portugal universo 2025
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
Famosos
Miguel Moura: "Hoje, num abrir e fechar de olhos, ficamos sem os nossos filhos"
selfie
Restaurantes
Para Ljubomir Stanisic, "o melhor choco frito" está a 20 minutos de Lisboa
versa
Historias de amor
Aos 70 anos tenho uma relação com um homem de 45. E não nos conseguimos largar
Rita Pereira
«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo