Massa, chocolate e até maionese: depois de perder 70 quilos, Zé Lopes mostra tudo o que come num dia normal

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Depois de uma transformação física que tem acompanhado os últimos anos da sua vida, Zé Lopes decidiu partilhar mais um detalhe da sua rotina: a alimentação.

O apresentador do programa Bom Dia Alegria, do V+, recorreu às redes sociais para mostrar o que costuma comer num dia normal, desde o pequeno-almoço até ao jantar. A publicação surgiu depois de vários pedidos dos seguidores e dá a conhecer algumas das escolhas alimentares que fazem parte do seu quotidiano.

«Depois de tantos pedidos… aqui têm», começou por escrever o comunicador, antes de deixar uma ressalva importante: «Cada caso é um caso e que devem ser sempre acompanhados nutricionalmente».

A partilha surge depois de Zé Lopes ter perdido 70 quilos, num processo de transformação que começou em 2022 e que envolveu uma cirurgia metabólica, mudanças na alimentação e a prática de exercício físico. O próprio tem sublinhado, em várias ocasiões, a importância do acompanhamento profissional e da consistência ao longo do tempo.

Do galão com fruta ao jantar com frango e ovos: o que come Zé Lopes?

O apresentador mostrou quatro momentos alimentares de um dia habitual. A lista inclui alimentos como fruta, massa, atum, iogurte, ovos e frango, com uma pequena concessão ao sabor a chocolate durante o lanche.

Pequeno-almoço: galão e fruta

Para começar o dia, Zé Lopes opta por um galão clarinho sem lactose e fruta. Entre as suas preferências está o melão, que destaca na publicação.

Uma escolha simples, que mostra como a fruta faz parte da rotina alimentar que decidiu partilhar com os seguidores.

Almoço: massa tricolor, atum, ovos e maionese light

Ao almoço, o menu é composto por massa tricolor, dois ovos cozidos e atum em posta conservado em água. Para acompanhar, o apresentador acrescenta duas colheres de sopa de maionese light.

É uma refeição que combina diferentes fontes de nutrientes, mas cujo valor nutricional depende também das quantidades utilizadas, da porção de massa e dos restantes ingredientes.

Lanche: iogurte, uvas e um toque de chocolate

A meio da tarde, há espaço para algo doce. Zé Lopes escolhe cinco uvas sem grainha, duas colheres de sopa de iogurte natural ligeiro e uma colher de sopa de muesli de chocolate.

O apresentador explicou a escolha de forma descontraída: «O meu corpo estava a pedir algo doce».

A partilha mostra que, pelo menos neste dia, o lanche também incluiu um alimento com sabor a chocolate, sem que isso seja apresentado como algo a evitar a todo o custo.

Jantar: frango grelhado, ovos estrelados e salada

Para terminar o dia, Zé Lopes opta por um bife de frango grelhado, dois ovos estrelados sem gordura e uma combinação de pepino e milho temperada apenas com vinagre.

O apresentador não especificou as quantidades de todos os ingredientes nem partilhou informação nutricional detalhada sobre as refeições. Por isso, o menu deve ser entendido como um retrato da sua rotina, e não como um plano alimentar completo.

«O fim de semana foi feito para todos os estragos»

Além de revelar o que come durante a semana, Zé Lopes deixou uma nota bem-humorada sobre os dias de descanso.

«Obviamente com alterações para não enjoar», explicou, referindo-se à possibilidade de variar as refeições. Depois, acrescentou: «O fim de semana foi feito para todos os estragos!».

A frase surge num tom descontraído, mas a mensagem mais relevante da publicação é outra: o apresentador faz questão de salientar que aquilo que funciona para si não deve ser automaticamente replicado por outras pessoas.

No final, deixou ainda uma pergunta aos seguidores: «E vocês, o que costumam comer?».

Zé Lopes perdeu 70 quilos: a transformação começou em 2022

A partilha da alimentação ganha outro contexto quando enquadrada no percurso que o apresentador tem vindo a contar publicamente.

Em fevereiro de 2022, Zé Lopes submeteu-se a uma cirurgia metabólica. Na altura, pesava 139 quilos e revelou que os exames tinham identificado problemas de saúde associados ao excesso de peso, incluindo um quadro de pré-diabetes, tensão arterial descontrolada e valores elevados de colesterol.

Poucos meses depois, em julho de 2022, já tinha perdido cerca de 45 quilos. A evolução foi sendo acompanhada por mudanças alimentares e pela introdução de atividade física na rotina.

Em fevereiro de 2024, assinalou dois anos desde a intervenção e revelou que tinha perdido 60 quilos. Mais recentemente, em fevereiro de 2026, contou à MAGG que a perda total tinha chegado aos 70 quilos, destacando a importância do acompanhamento médico, nutricional e psicológico, bem como do exercício físico.

O percurso não esteve, contudo, isento de dificuldades. O apresentador tem falado sobre a necessidade de manter a consistência e também sobre os comentários que recebe a propósito da sua aparência física.

Em outubro de 2026, voltou a abordar o tema nas redes sociais, recordando que passou de 139 quilos para menos 70 quilos e defendendo que a mudança foi motivada pela saúde e pela qualidade de vida, e não pela opinião dos outros.

A alimentação de Zé Lopes é adequada para toda a gente?

A resposta exige cautela. Apesar de o apresentador ter partilhado as refeições que costuma fazer, não é possível concluir, apenas a partir desta lista, se o menu é adequado às necessidades nutricionais de outra pessoa.

As necessidades energéticas e nutricionais variam de acordo com fatores como a idade, a atividade física, o estado de saúde, os objetivos individuais e o historial clínico. No caso de Zé Lopes, o percurso incluiu uma cirurgia metabólica e acompanhamento por profissionais, pelo que não deve ser reduzido às escolhas alimentares apresentadas numa publicação.

A Organização Mundial da Saúde defende uma abordagem abrangente e individualizada da obesidade, que pode incluir aconselhamento nutricional, atividade física, apoio psicológico e tratamentos médicos, de acordo com as necessidades de cada pessoa. A orientação da OMS sobre obesidade e excesso de peso pode ser consultada aqui.

A própria ressalva deixada por Zé Lopes vai nesse sentido: «Cada caso é um caso». Conhecer a rotina de uma figura pública pode despertar curiosidade e ajudar a perceber os seus hábitos, mas não substitui a avaliação de um nutricionista ou de outro profissional de saúde.

Para o apresentador, esta foi mais uma oportunidade de partilhar uma parte da transformação que tem marcado a sua vida. Desta vez, o foco esteve no prato, e nas escolhas que diz fazer habitualmente para se sentir satisfeito.