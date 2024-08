Esta zona balnear conquista com as suas piscinas flutuantes e paisagem de cortar a respiração

Praia Fluvial do Vale do Rossim, a praia mais alta de Portugal

Para quem gosta de juntar os passeios culturais a umas horas de praia e sol, a Zona Balnear da Zaboeira é o lugar perfeito para este verão. Isto porque esta zona balnear que parece ficar no meio do verde, encontra-se muito próximo da pitoresca vila beirã da Zaboeira, no concelho de Vila de Rei, Castelo Branco. E o passeio pode passar pelos dois sítios.

A aldeia da Zaboeira, com as suas ruas estreitas e características, é um pedaço de Portugal a descobrir. E quando já sentir que está tudo visto, está na hora de ir até à zona balnear localizada na albufeira de Castelo de Bode, construída nos anos 1950 para aproveitamento de recursos hídricos.

Rodeada de colinas verdejantes, a albufeira de Castelo de Bode é casa da bela Zona Balnear da Zaboeira. Aqui, foi colocada uma estrutura flutuante com uma piscina fluvial distinguida com Qualidade de Ouro.

Nesta zona balnear, são garantidos bons momentos na água, não só por causa da piscina, mas também porque é possível praticar alguns desportos aquáticos.

Antes de ir embora, vá descobrir os miradouros naturais com vista panorâmica que se encontram na proximidade da Zaboeira, em direção a Fernandaires.