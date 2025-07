Gratuito e com animais exóticos: o mini zoo perto de Évora que as famílias adoram

A poucos minutos de Évora, existe um local que está a conquistar muitas famílias, principalmente as crianças. A dica foi partilhada pela página de Instagram @portugalwithkids.pt sobre um mini zoo encantador, onde a entrada é completamente gratuita.

Com acesso livre e um ambiente tranquilo e educativo, este mini zoo na Quinta da Lage, junto à Queijaria Cachopas, é uma excelente sugestão para quem procura um dia diferente, sem gastar um cêntimo.

Neste espaço ao ar livre, os visitantes podem ver e interagir com uma grande variedade de animais, desde veados, cangurus, lamas e avestruzes, até coelhos, burros, javalis e araras. As crianças adoram a experiência: não só podem alimentar os animais, como também aprender curiosidades sobre cada espécie.

O local conta ainda com uma zona de merendas, perfeita para uma pausa em família no meio da natureza. E para fechar o passeio com chave de ouro, há uma visita obrigatória à Queijaria Cachopas, onde se produzem queijos artesanais que refletem os sabores autênticos da região, difíceis de resistir e perfeitos para levar para casa.