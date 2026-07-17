Aos 65 anos, Zulmira Garrido usa biquíni reduzido. E a silhueta chama à atenção

"Quando um clube se interessa por mim, a primeira coisa que faço é ver se existem escolas ou terapias para o meu filho"

Zulmira Garrido é uma mulher preocupada com a sua saúde, e prova disso é o corpo cuidado e esculpido de que é dona, aos 65 anos. A comentadora de social está de férias na Sardenha, Itália, e tem feito algumas partilhas naquele destino paradisíaco. Mas são as fotos em que surge em biquíni que mais elogios têm somado.

Esta sexta-feira, 17 de julho, Zulmira Garrido publicou um vídeo em que surge na praia, com um biquíni reduzido em tons de castanho e amarelo, e a sua forma física não passou despercebida.

Os fãs de Zu, como é carinhosamente tratada por quem a segue, não pouparam nos elogios. "Maravilhosa", "Estás espetacular", "Uau tão linda, lindo corpo", "Estás ótima Zu!", "Estás maravilhosa, o local também é maravilhoso", "Que elegância", "Cada vez mais bonita", são alguns dos comentários que se podem ler naquela partilha.

Pode ver, na nossa galeria, as fotos de Zulmira Garrido que comprovam a sua excelente forma física

Zulmira Garrido conta que já fez intervenções estéticas

Zulmira Garrido não esconde, porém, que também já recorreu a algumas intervenções estéticas. Em abril do ano passado, falou abertamente sobre o assunto, numa entrevista que concedeu à Selfie.

"Se eu tenho cuidados comigo... Ora bem, tive... há muitos anos. Há cerca de 30 anos, fiz uma uma mamoplastia, ou seja, fiz um retoque no meu peito. Depois disso, não fiz assim mais nada, nem nunca me preocupei muito com a minha imagem", contou.

Além disso, Zulmira também fez algumas intervenções estéticas no rosto. "Fui fazer um pequeno lifting, mas uma coisa muito, muito pouco evasiva, até porque não queria, de maneira nenhuma, ficar sem rugas. As rugas fazem um bocadinho parte de toda a minha vida. E eu não quero, de maneira nenhuma, ficar com uma aparência de 20 ou 30 anos, tenho noção da idade que tenho e assumo a idade que tenho", referiu.

"Foi mesmo só por uma questão de bem-estar, de olhar para o espelho e ver que as rugas não estão tão acentuadas. A vida tem sido tão injusta para comigo que realmente fui muito abaixo. Portanto, fiz esse pequeno lifting com o doutor Ângelo Rebelo e correu lindamente. Adorei o resultado, porque, de facto, pouco ou nada se nota. Foi uma coisa muito superficial", acrescentou.