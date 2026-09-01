«Um escândalo»: aos 65 anos, a silhueta em biquíni desta famosa impressiona
“O último fim de semana de Agosto chega hoje ao fim"
Zulmira Garrido está a despedir-se do verão em grande estilo. Aos 65 anos, a comentadora de social voltou a mostrar-se em biquíni e não passou despercebida aos seguidores.
No último fim de semana de agosto, Zulmira recorreu às redes sociais para assinalar o fim do mês e partilhou novas imagens, nas quais surge descontraída e a aproveitar os últimos dias de verão.
“O último fim de semana de Agosto chega hoje ao fim. O verão começa a despedir-se, mas ainda tem muito para nos dar… e Setembro promete chegar cheio de novidades … Que venha Setembro”, escreveu na legenda da publicação.
Mas foram as imagens em biquíni que acabaram por concentrar as atenções. A silhueta de Zulmira, que mantém uma postura confiante perante o passar dos anos, mereceu vários elogios por parte de quem a acompanha.
“Zulmira está um escândalo. Amei”, escreveu uma seguidora, num dos comentários deixados na publicação.
Aos 65 anos, Zulmira continua, assim, a mostrar que a idade é apenas um número e que não abdica de aproveitar o verão, nem de se sentir bem com a sua imagem.
Pode ver, na nossa galeria, as imagens partilhadas por Zulmira Garrido.