Zulmira Garrido
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«Um escândalo»: aos 65 anos, a silhueta em biquíni desta famosa impressiona
IOL
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“O último fim de semana de Agosto chega hoje ao fim"

Zulmira Garrido está a despedir-se do verão em grande estilo. Aos 65 anos, a comentadora de social voltou a mostrar-se em biquíni e não passou despercebida aos seguidores.

No último fim de semana de agosto, Zulmira recorreu às redes sociais para assinalar o fim do mês e partilhou novas imagens, nas quais surge descontraída e a aproveitar os últimos dias de verão.

“O último fim de semana de Agosto chega hoje ao fim. O verão começa a despedir-se, mas ainda tem muito para nos dar… e Setembro promete chegar cheio de novidades … Que venha Setembro”, escreveu na legenda da publicação.

Mas foram as imagens em biquíni que acabaram por concentrar as atenções. A silhueta de Zulmira, que mantém uma postura confiante perante o passar dos anos, mereceu vários elogios por parte de quem a acompanha.

“Zulmira está um escândalo. Amei”, escreveu uma seguidora, num dos comentários deixados na publicação.

Aos 65 anos, Zulmira continua, assim, a mostrar que a idade é apenas um número e que não abdica de aproveitar o verão, nem de se sentir bem com a sua imagem.

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Pode ver, na nossa galeria, as imagens partilhadas por Zulmira Garrido.

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