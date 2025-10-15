Facebook Instagram
Descobertas

Conheça a alternativa ao Dyson que está a fazer furor na Amazon

Um modelo acessível que está a conquistar a Amazon e a confiança de quem o experimenta.
IOL
Há 2h e 57min

Este artigo pode conter links afiliados*

Zynet Aspirador portátil
Zynet Aspirador portátil
Foto: Amazon.es
Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros

Há produtos que surpreendem logo à primeira utilização — e o Zynet S9 é um deles. Por menos de 80 euros, este aspirador sem fios está a conquistar terreno num segmento dominado pela Dyson, oferecendo potência, praticidade e design moderno a um preço que parece difícil de acreditar.

Durante anos, a Dyson foi a referência máxima em tecnologia de aspiração. Mas o Zynet S9 mostra que o desempenho de topo já não precisa de vir acompanhado de um preço elevado. Com centenas de avaliações, este modelo tornou-se um dos favoritos entre quem procura potência e conveniência no dia a dia.

Adquira o aspirador aqui

aspirador tipo dyson zynet s9

O segredo está no motor sem escovas de última geração, que garante uma sucção potente e silenciosa, capaz de recolher pó, migalhas e até pelos de animais com grande facilidade. A limpeza torna-se ainda mais cómoda graças ao tubo articulado, que permite alcançar zonas de difícil acesso, como debaixo de sofás ou camas, sem esforço nem desconforto.

Nos testemunhos online, o entusiasmo é evidente. “Precisava de algo económico mas potente — superou completamente as expectativas”, partilha uma utilizadora. Outro comprador descreve-o como “muito mais robusto do que esperava”, sublinhando como a tarefa de limpar ficou “muito mais simples”. As comparações com a Dyson surgem naturalmente — e, segundo muitos utilizadores, o resultado é surpreendentemente próximo.

Com autonomia até 45 minutos, este modelo permite limpar toda a casa sem interrupções. A atenção aos detalhes também faz a diferença: o filtro HEPA de cinco etapas retém praticamente todas as partículas de pó e alergénios, enquanto a luz LED integrada na escova ilumina os cantos mais escondidos, revelando o que normalmente passaria despercebido.

A base de carregamento mantém o equipamento sempre pronto a usar, e o conjunto de acessórios incluído — do bocal para fendas à escova 2 em 1 — torna o processo de limpeza mais versátil e adaptado a cada necessidade.

No final, fica evidente que o Zynet S9 é mais do que um simples aspirador: alia potência, autonomia e um design inteligente que torna a limpeza do dia a dia mais prática, mostrando que equipamentos bem concebidos podem, de facto, tornar a vida em casa mais simples e agradável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno
Aumenta os níveis de energia e fortalece os músculos: o suplemento acessível que é um sucesso no mundo inteiro
Mais Vistos
00:01:27
Secret Story
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
tvi
00:06:38
Secret Story
Vera chora e afirma que Inês mostrava interesse em si: «O que ela me transmitiu era igual ao que eu lhe transmiti»
tvi
00:04:39
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa em clima intenso: «Ontem gostei de te ver a tomar banho»
tvi
00:01:55
Secret Story
Marisa dá a entender que segredo de Pedro poderá estar ligado a Ana: «A facilidade em fazer massagens»
tvi
Destaques IOL
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Guillaume Lalung
Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»
Futebol feminino
Taça Europa: Sporting empata com o Rosengard, mas segue para os «oitavos»
maisfutebol