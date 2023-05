Lembra-se dos Bon Jovi assim? Veja como estão hoje os membros da banda

Os Bon Jovi juntaram-se em 1983, numa feliz união de músicos que daria origem a vários álbuns de grande sucesso global e que marcou a história do rock. Liderada pelo cantor Jon Bon Jovi, hoje com 60 anos, o grupo contava com David Bryan nas teeclas, Tico Torres na bateria, Phil X na guitarra e Hugh McDonald no baixo.

Alec John Such integrou a banda no início, mas deixou o grupo em 1994. Richie Sambora também saiu em 2013, por motivos pessoais, tendo voltado a atuar com a banda em 2018, na entrada para o Rock and Roll Hall of Fame.

Jon Bon Jovi tem hoje 60 anos e está muito diferente, com o cabelo totalmente branco. Porém, exibe uma excelente forma física e o mesmo sorriso, que tantas vezes soma elogios por parte dos seus milhares de seguidores.