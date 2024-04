Depois de ver esta dica, nunca mais vai à praia sem levar uma esponja de banho

Quer se goste de ir à praia ou não, há algo com que praticamente toda a gente concorda: a areia pode ser muito incómoda quando se começa a colar à pele. Além de ser desconfortável, por vezes é um verdadeiro pesadelo conseguir tirá-la do corpo.

Mafalda SC descobriu um truque muito simples para se ver livre da areia do corpo sem ir dar um mergulho no mar. O segredo, garante no vídeo que partilhou na sua página de TikTok @mafsc25, é uma esponja de banho.

A criadora de conteúdos explica que basta passar uma esponja de banho no corpo para ver a areia toda a descolar. A Mafalda uma esponja suave de bebé, mas refere que qualquer uma funciona.