Ainda carrega nos dois botões do autoclismo à toa? Pare de fazer isso imediatamente

Muitos portugueses ainda têm um autoclismo simples com apenas um botão. No entanto, nas casas com equipamentos mais recentes podemos encontrar um autoclismo com dois botões de diferentes tamanhos.

Este foi o tema abordado por uma utilizadora do Tik Tok, cujo conteúdo se foca em dicas de limpeza e tarefas domésticas, que publicou um vídeo no qual explica o que muitas pessoas não sabem (ou sabem, mas são indiferentes): o botão pequeno do autoclismo é para ser carregado quando faz apenas xixi e o grande é para as restantes situações.

Surpreendentemente, o vídeo com esta informação simples conseguiu mais de um milhão de visualizações. A audiência ficou dividida entre aqueles que pensavam que isto era do conhecimento geral e aqueles que ficaram chocados por nunca terem obtido essa informação e que, por isso, pressionavam ambos os botões ao mesmo tempo ou um qualquer indiscriminadamente.

Se pertencer ao segundo grupo, esta informação pode ser valiosa, uma vez que carregar no botão pequeno está a gastar aproximadamente metade da água. Tendo em conta que a maioria das utilizações do autoclismo será geralmente para a utilização do botão pequeno, isto pode resultar numa enorme poupança de água no decorrer de vários anos. Prepare-se para poupar uns bons trocos no fim do mês com um comportamento mais sustentável.