Vídeo mostra pânico em avião da Southwest Airlines repleto de fumo após colisão com pássaros

Os passageiros de um voo que ligava Cuba aos Estados Unidos não ganharam para o susto neste domingo. Após uma colisão com aves, o avião norte-americano, que havia levantado de Havana rumo à Florida, teve de regressar ao ponto de partida e fazer uma aterragem de emergência, divulgaram hoje as autoridades cubanas, de acordo com o The Guardian.

O incidente originou uma invasão de fumo na cabine do aparelho, lançado o pânico e apreensão entre os ocupantes, antes de voltar a aterrar em segurança.

Apesar do aparato, passageiros e tripulação saíram ilesos do voo 3923 da Southwest Airlines. A bordo do Boeing 737 seguiam 147 passageiros e seis tripulantes, de acordo com informações dadas pela companhia aérea.

Os passageiros tiveram de sair através de escorregas devido à densidade do fumo na cabine.

As autoridades garantem que o incidente está agora sob investigação.