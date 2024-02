OPINIÃO | Big Brother: a casa do entra e sai

Classifico esta edição do Big Brother Desafio Final como a casa do entra e sai. Não me lembro de uma edição onde tanta gente desistiu do jogo. De um jogo que é para os grandes, o que significa que houve muitos pequeninos a entrar na casa mais vigiada do país. A porta de entrada não tem descanso, pois se uns saiam outros entra. E é assim um entra e sai naquele que é o programa de eleição dos portugueses.

A Ana Barbosa é o mesmo enjoo de sempre. Demora uma eternidade a debater-se. A justificar-se. É cansativa e, ao mesmo tempo irritante. Até as gargalhadas são forçadas.

Gosto da nova versão do André. Mais opinativo. Mais jogador. Mais estratega. Não tem medo de se impor no jogo. Tudo o que se quer num bom concorrente.

O Savate acusa o André de ser uma planta, e o que é a sua grande amiga? Sim, estou a falar da Noélia. Está na sua melhor versão, no entanto o politicamente correto já enjoa. É enfadonho. E, no fundo a Noélia é uma planta com muitas raízes na limpeza.

António foi o concorrente expulso pelos portugueses. O reflexo da sua entrada na casa. Entrou e começou a disparar contra a Noélia sem causa aparente. O que lhe valeu? Queimar-se no jogo. Esta semana esteve muito bem. Foi divertido. Foi o António que conhecemos. Mas os portugueses têm memória e não perdoaram.