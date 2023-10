OPINIÃO | Big Brother: O jogo voltou a mudar

Na quinta-feira houve uma grande reviravolta no jogo, deixou de haver anexo e todos os concorrentes passaram a viver na casa. Foram dias intensos marcados por grandes confrontos. A gala de ontem voltou a ser surpreendente. O jogo voltou a mudar. A nova divisão e a dupla expulsão marcaram a noite de ontem.

A gala começou com uma surpreendente expulsão. Paulo e Ossman foram as plantas escolhidas pelos concorrentes. Dulce e Zé Pedro os escolhidos pelo público. Das quatro plantas os concorrentes tiveram de escolher uma, e escolha recaiu sobre a Dulce. O Paulo também poderia ter vindo a reboque da Dulce. Um concorrente que só me faz lembrar aqueles polícias que durante uma vida inteira só trabalharam para aquecer, que nunca passaram uma única multa. O Paulo não tem visão de jogo. Está fora de jogo há muito tempo. Quem é planta, quem não se destaca, sai! É irrelevante. Gostei desta expulsão surpresa, torna o jogo e o programa interessantes.

Francisco Monteiro voltou a ser tema de conversa. Diga-se o que dizer é um estratega, muito inteligente, um grande jogador que sabe mexer com a casa. Mas, ao mesmo tempo é egocêntrico, mau perdedor e mimado. A Márcia também esteve em destaque. Uma concorrente com boa visão de jogo e frontal. Zé Pedro e Ossman os sócios? Tanto queriam que a casa estivesse contra eles, e o universo fez-lhes a vontade. Estão nomeados.

O anexo está de regresso à casa, mas agora é um espaço luxuoso. Na verdade sempre achei o anexo um luxo, não pelas suas condições, mas pelo destaque e bom conteúdo que se gera. Recordemos a primeira semana do Big Brother em que os concorrentes desta divisão viraram estrelas, e nem sabíamos quem eras os moradores da casa. Penso que vamos voltar a ter bom conteúdo neste espaço de luxo. Confrontos e ânimos exaltados vão marcar, certamente, a estádia destes jogadores.

O Rogério foi o segundo expulso da noite. Era óbvia a expulsão. Um jovem culto, inteligente, mas não soube aproveitar as suas qualidades. Tomou partidos que não eram seus. Era membro da “La família”.