OPINIÃO | Big Brother, a novela da vida real

Gala de ontem foi mais uma vez tensa. Uma noite de grandes confrontos com direito a tudo. Nada ficou por mostrar, mas também nada ficou por dizer. O Big Brother Desafio Final esta cada vez mais intenso, e o ambiente dentro da casa é cada vez mais negativo.

Miguel Vicente liderou os BB Plays da gala. Foi tema de conversa no decorrer de grande parte da gala. Mas será protagonista? Uma coisa é certa, nem sempre o concorrente mais falado é o protagonista do jogo. O Miguel aproveita-se de tudo para se fazer de vítima no jogo, e para se sobressair. Já não é novidade, fez o mesmo no Big Brother 2022. O concorrente tem atitudes fracas e um jogo de baixo nível, ao ponto de colocar os concorrentes em situações desconfortáveis. Até se fez de bebé, o que é humilhante e ridículo. Chegou a ponto em que o Miguel reage de todas as formas para ser assunto. Chegou a afirmar que o Big Brother é um jogo, e não a vida real. De facto é um jogo, mas é a novela da vida real.

Hoje tenho-vos de falar da Noélia, que nesta edição tem-se destacado pelo positiva. E ontem, em plena gala, tivemos a prova disso mesmo. Vimos uma concorrente opinativa. Uma concorrente com visão de jogo. A Noélia já não é só a concorrente das tarefas domésticas.

O António quis tanto entrar no jogo, que mais valia estar como comentador. Lugar onde desempenha um papel fucral. Dentro da casa mais vigiado do país está apagado. Uma planta que começa a ganhar raízes. A Joana Taful entrou na casa na passa quinta-feira, mas nem demos por ela. A concorrente foi só ali à Malveira passar uns dias à casa de repouso. Concordam?