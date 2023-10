OPINIÃO | Big Brother: Francisco Monteiro, o senhor todo o poderoso?

O Big Brother (BB) está ao rubro, e continua a ser tema de conversa de cafés, nos empregos e na casa de milhares dos portugueses. A gala de ontem ficou marcada por fortes confrontos, pelos poderes e pela polémica. Os ingredientes certos de um bom reality show.

Ao longo da noite os moradores da casa mais vigiada do país foram confrontados com vários BB Plays, seguindo-se o confronto entre concorrentes, que mais uma vez mostram ser bons jogadores. Os confrontados falaram sem hesitar, sem medos. Tudo o que se quer de um bom jogador.

Francisco Monteiro voltou a dominar os temas da noite. Não me surpreendeu. Será Monteiro a vítima? Estará sempre a vitimizar-se? E se estiver? É uma estratégia de jogo, até porque todos gostam de se vitimizar. Há uma coisa que difere o Francisco Monteiro dos outros concorrentes, excede-se muitas vezes na forma como se expressa, mas assume sempre o que faz e o que diz. O Monteiro continua a ser o grande jogador desta edição do BB. O motor da casa mais vigiada do país.

A Jéssica foi a grande revelação da noite. Com uma grande inteligência soube dar a sua opinião. Soube destacar-se no jogo. A Palmira, a jogadora? Não! A grande flor de estufa. A Vina, a privilegiada. Teve o poder de ouvir a opinião dos comentadores. Terá inteligência para saber aproveitar o que lhe foi dito? Tenho sérias dúvidas.

Neste BB está muita coisa a acontecer. Cada concorrente joga com as cartadas que pode. Perfeito! Arrisco-me a dizer que temos o melhor lote de concorrentes de sempre. A melhor edição.