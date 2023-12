OPINIÃO | Big Brother: Os cinco finalistas

A melhor edição de sempre da história do Big Brother Portugal está a chegar ao fim. A edição que mais mexeu com o público e com os melhores concorrentes de sempre. Uma edição polémica onde todos deram o seu melhor, mas só um será o grande vencedor. Esta edição foi a mais semelhante ao Big Brother Brasil, sendo só incrível.

Acho que pela primeira vez os cinco finalista são merecedores de estar na final. Em muitas edições que está na final são plantas e um bom jogador, mas desta vez temos os protagonistas na grande final.

Desde os primeiros dias que a Márcia e o Monteiro são merecedores de estar numa final. Foram o motor da casa. Os dois protagonizaram momentos de paixão e de grande tensão, na verdade os dois semana após semana pegaram fogo à casa.

O Hugo e o André os dois com um comportamento linear. Estrategas. Os dois, cada um à sua maneira, lutaram para chegar à final. Deram sempre a sua opinião, souberam marcar posição no jogo, e assim conseguiram-se destacar num jogo que não é para fracos. Já o disse, e volto a dizer, o André é o concorrente mais focado desta edição.

A Joana que durante muito tempo foi defensora do Monteiro, e que a certa altura estava-se a perder no jogo, consegue chegar à final com grande destaque. Quando se colocou no lado oposto ao Monteiro e enfrentou o senhor todo o poderoso desta edição, vimos uma concorrente com garra. Com sede de vencer.

Cinco grandes concorrentes, mas só será o grande vencedor. Márcia, Monteiro, Joana, André ou Hugo?