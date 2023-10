Esta receita é ideal para salvar aquela massa cozida que sobrou do dia anterior

25 out, 14:49

Massa bolonhesa no forno

Esta massa bolonhesa no forno é ótima para aproveitar as sobras de massa e de carne picada que tem no frigorifico. Uma receita simples e prática.

Ingredientes

300gr massa cozida;

500gr carne picada cozinhada (poderá usar sobras);

150gr molho de tomate;

200gr queijo mozzarella.

Preparação

1. Num recipiente junte a massa, a carne e o molho de tomate. Envolva os ingredientes.

2. Verta o preparado anterior para uma pirex. Polvilhe com o queijo ralado.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 15 minutos.