“Sei o quão profundamente amada era.” Mulher anuncia a sua própria morte no Instagram

Uma mulher anunciou a própria morte no Instagram. Carey McIntyre, de 38 anos, escreveu o seu próprio obituário quando soube que tinha cancro dos ovários em Estádio IV e este foi publicado agora, após a sua morte a 12 de novembro.

“Uma nota aos meus amigos: se estão a ler isto significa que morri. Lamento imenso, é uma porcaria, e ambos sabemos”, surgiu na nova publicação de Casey McIntyre no dia a seguir à sua morte, a acompanhar várias fotos, uma delas de Casey com o marido, Andrew Rose Gregory, e a filha do casal, Grace Valentine, refere a People.

“Amava-vos a todos com todo o meu coração e eu prometo que sabia o quão amada era”, escreve ainda.

Mais tarde, a publicação foi atualizada pelo marido de Casey que referiu que a mulher, que trabalhava para a editora Penguin Random House, queria terminar o texto com uma lista de coisas que lhe traziam conforto e alegria. Infelizmente o estado de saúde deteriorou tão depressa que Casey não conseguiu terminar o obituário.

Andrew, o marido, terá feito um obituário, em que referiu que a mulher sempre foi uma apaixonada por livros e que o seu “sítio feliz” era a água, sendo que adorava ficar a descansar na piscina enquanto lia um livro.

Aproveitou ainda para agradecer aos profissionais de saúde que permitiram que Casey tivesse mais quatro anos.

A família já se comprometeu em ajudar pessoas com necessidades a pagar as suas contas médicas. Isto seria possível através da associação de caridade RIP Medical Debt.