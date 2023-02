Chris Evans, o homem mais 'sexy' de 2022, declara-se à namorada portuguesa

O ator considerado o homem mais ‘sexy’ do mundo pela revista People partilhou vários momentos românticos, em fotos e vídeos, com a namorada portuguesa. Chris Evans, de 41 anos, namorou em segredo durante um ano com a atriz portuguesa Alba Baptista, de 25, mas agora a relação está mais do que oficializada.

O ator de Capitão América não deixou passar despercebido o Dia dos Namorados e partilhou fotografias e vídeos divertidos e amorosos com a namorada. São momentos simples do casal em viagem, com o cão do ator ou em momentos mais cómicos.