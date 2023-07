15 dicas para uma relação duradoura e feliz

Há 1h e 11min

Provavelmente todos nós já nos perguntámos qual será o segredo para o sucesso de uma relação, especialmente quando nos deparamos com aqueles casais adoráveis na rua que ainda andam de mão dada apesar de parecer que estão juntos há várias décadas.

A verdade é que manter a chama acesa nos primeiros meses (ou até anos) de uma relação não é um trabalho difícil. Mas como é que se mantém a paixão e o amor quando aquilo que era novo deixa de o ser?

A Self foi à procura da resposta e falou com pessoas que estão em relações felizes, divertidas e acima de tudo longas, todas com mais de 20 anos e até há uma com 64 anos de existência.

