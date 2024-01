As raças de cães com a maior esperança de vida

Há 30 min

Adicionar um cão à família nunca é fácil, uma vez que é necessário ter vários fatores em consideração. Sociabilidade, facilidade de aprendizagem e adaptação às crianças são apenas alguns dos critérios que devem ser considerados. Obviamente que a saúde do patudo é um dado fundamental, uma vez que determinadas raças têm uma maior tendência a contrair certas doenças, necessitando dessa forma um maior número de visitas ao veterinário. O CertaPet elaborou uma lista com as raças caninas que possuem a maior esperança de vida, tendo em conta as características de cada uma delas.

Clique na galeria e fique a saber as características de cada uma destas raças!