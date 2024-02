Atores que eram demasiado novos ou demasiado velhos para os seus papéis

Há 3h e 31min

Em mais uma surpresa de Hollywood, Emmy Rossum foi escolhida para interpretar o papel da mãe de Tom Holland na aguardada série 'The Crowded Room', anunciou a Apple TV+. Holland, que tem 25 anos, será o protagonista Danny, e Rossum, de 35 anos, será Candy, a mãe de Danny. A personagem de Rossum "sonha com a salvação sob a forma de uma pessoa", refere a descrição de Candy.

O curioso na história é o facto de Emmy ter apenas mais 10 anos que Tom. Como seria de esperar, as reações na Internet não se fizeram esperar. Alguns utilizadores tentaram encontrar uma razão para a escolha e há quem aposte que Rossum aparecerá apenas em flashbacks.

