Como "sobreviver" às ondas de calor deste verão

Há 1h e 45min

O verão é sinónimo de férias, de bom tempo e, claro, de muito calor. É precisamente durante a estação mais quente do ano que chegam aqueles períodos de calor que muitas vezes são quase insuportáveis. O calor extremo pode ser perigoso, podendo mesmo ser fatal em determinadas circunstâncias. No entanto, poderá dar alguns passos simples para conseguir "sobreviver" com mais facilidade às temidas ondas de calor.



Clique na galeria e saiba o que poderá fazer para não sofrer com as elevadas temperaturas do verão.