Decote de Cristina Ferreira motivou onda de comentários

Ontem às 15:40

Na gala deste domingo do programa ‘O Triângulo’, da TVI, Cristina Ferreira exibiu a sua excelente forma física com um vestido ousado: curto, justo, decote pronunciado e muito brilho.

A apresentadora tem somado elogios na sua conta de Instagram com o look composto pelo vestido da marca Caio e umas sandálias Gianvito Rossi. “Inspirei-me no mar da Comporta”, escreveu a Cristina, fazendo referência à pausa que fez no fim de semana.

“Poderosa”, “maravilhosa, lindíssima como sempre nos habituou”, “que mulher absolutamente incrível” ou “está a brilhar como sempre” são apenas alguns dos elogios que os fãs deixaram no Instagram.

