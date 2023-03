“Não vale a pena o risco.” Camila Coelho posa com o filho bebé em varanda e os seguidores não perdoam

Hoje às 11:35

A influencer brasileira Camila Coelho está a ser alvo de uma onda de críticas depois de ter partilhado fotografias com o seu filho de sete meses junto ao parapeito de uma varanda.

Na imagem, a mulher de 35 anos mostra-se num hotel em Paris, com uma vista deslumbrante sobre a Torre Eiffel. Ao colo, tem o filho bebé, Kai, na varanda segurado por um braço.

A foto recebeu mais de 1,3 milhões de ‘gostos’ no Instagram, mas alguns fãs expressaram o seu descontentamento. “Basta um segundo para um acidente acontecer, não vale a pena o risco” ou “quando a Torre Eiffel é mais importante do que a segurança do teu filho” são exemplos de alguns dos comentários deixados na publicação do Instagram.

Em vez de se explicar ou desculpar, a influencer incendiou ainda mais a polémica, ao publicar uma nova imagem semelhante, com Kai no mesmo sítio, mas desta vez com uma mão ocupada a beber chá.

“É muito assustador pensar o que podia ter acontecido”, “precisas de ganhar alguma responsabilidade sabendo que as pessoas podem imitar-te” ou “há tantas maneiras de isto poder ter corrido mal” foram alguns dos comentários nesta nova publicação.

O site TODAY.com falou mesmo com um pediatra sobre a situação. “A criança pode fazer um movimento repentino. Há muitas situações difíceis de antecipar, mesmo que achemos que conseguimos. Devemos sempre manter as crianças em situações em que estejam o mais seguras possíveis, caso tenhamos o azar de as deixar cair”, explicou Jay Lovenheim.

Camila Coelho não reagiu à controvérsia e recusou prestar comentários ao site norte-americano.