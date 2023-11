Hoje às 02:04

Já se perguntou o que aconteceria se o mundo parasse de girar? As consequências seriam cataclísmicas, certo? Bem, não necessariamente. Tudo depende da velocidade a que o planeta parasse. Uma paragem repentina e abrupta? Nem pensar! Mas se o mundo abrandasse gradualmente à volta do seu eixo e parasse com segurança, a vida na Terra poderia sobreviver. Mas eis a questão: a rotação da Terra já está a diminuir. Então, o que vai acontecer?



Clique na galeria a seguir e descubra como seria viver num mundo que não girasse.